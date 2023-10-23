10 yıl sonra banka şubesi kalmayabilir

Hayatımızın her alanında karşımıza çıkan dijitalleşme, bankacılık sektöründe de önemli bir yer ediniyor. Özellikle pandemiyle birlikte gittikçe dijitalleşen dünyada, mobil ve dijital bankacılık kullanımı arttı. Karşılaştırma sitesi encazip.com’un yaptığı araştırmaya göre, mobil ve internet bankacılığı kullananların oranı ülkemizde de her geçen gün artıyor. Ancak diğer taraftan bankalar artık şubeye gitmeden de müşteri edinimi yapabiliyor.

Artık işlemler uzaktan

Tüketiciler oturdukları yerden, cep telefonları üzerinden daha önce hiç müşterisi olmadıkları bir bankanın müşterisi olabiliyor. Tüm bu gelişmelere paralel olarak bankaların şube sayısında düşüş gözlemlenirken orta vadede bankacılığın tamamen dijital ve şubesiz hale gelmesine neredeyse kesin gözüyle bakılabilir.

Uzaktan başvuru yapan müşteri sayısı 836 bin

Değişen mevzuata göre artık bankalara fiziki olarak gitmeden cep telefonundan dakikalar içinde müşteri olmak mümkün hale geldi. Türkiye Bankalar Birliğinin haziran ayında yayınladığı ‘Uzaktan ve Şubeden Müşteri Edinim İstatistikler’ raporuna göre, 2023’ün haziran ayında ‘uzaktan başvuru sayısı’ 836 bin, ‘uzaktan-müşteri temsilcisi ile sonuçlandırılan müşteri sayısı’ 389 bin oldu. ‘Uzaktan başvuru sayısı’ 2022’de 1 milyon 133 bin ve ‘Uzaktan-müşteri temsilcisi ile sonuçlandırılan müşteri sayısı’ ise 2022’de 365 bin idi.

Beş yıl önce aktif dijital bankacılık müşteri sayısı 39 milyon idi

Türkiye Bankalar Birliği’nin temmuz ayında yayınladığı verilere göre; Nisan-Haziran 2023 dönemi içinde toplam aktif dijital bankacılık müşteri sayısı bir önceki yıla göre 18 milyon 503 bin kişi artarak 103 milyon 634 bin kişiye ulaştı.

Nisan-Haziran 2023 dönemi içinde aktif bireysel dijital bankacılık müşterilerinin yaş grupları bazında dağılımında ilk sırayı 40 milyon kişi ile 36-55 yaş grubu aldı. Bu sıralamayı, 27 milyon kişi ile 26-35 yaş grubu, 19 milyon kişi ile 18-25 yaş grubu izledi.

encazip.com kurucusu ve tasarruf uzmanı Çağada Kırım, "Şubede bekleme, sayfalarca kağıt imzalama dönemi artık kapanıyor. 2021 yılının mayıs ayında aylık 69 bin olan uzaktan müşteri olan kişilerin sayısı, 2023 yılında aylık ortalama 500 binlere ulaştı. Bu sayede bankalar yavaş yavaş tam anlamıyla şubesiz bankacılığa geçiş yapıyor. Orta vadede artık bankacılığın tamamen değiştiğini ve neredeyse tüm bankaların çok az – belki de hiç şubesi olmayacağı günleri göreceğiz." dedi

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