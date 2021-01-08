10 yıl çalıştım ne kadar kıdem tazminatı alırım?

2021 yılına girilmesiyle birlikte Kıdem tazminatı ne kadar? Ne kadar kıdem tazminatı alırım? soruları çalışanlar tarafından merak edilmekte. Yeni yılla birlikte birçok kişinin gelir ve ödemesi artarken çalışanların kıdem tazminatlarına da yükseldi. Peki 10 yıl çalışan ne kadar kıdem tazminatı alır? Ne kadar tazminat alırım? İşte 10 yıl çalışanlar için kıdem tazminatı ne kadar? sorusunun cevabı.

Asgari ücrete yapılan yüzde 21.56 oranında zam yapılmasından sonra asgari ücretin bekar bir işçi için brüt 3 bin 577 TL 50 kuruş, net 2.825 lira 90 kuruş oldu. Asgari ücret ve memur zamlarından sonra 2021 kıdem tazminatının tavanı da belli oldu. 2021 yılında kıdem tazminatında tavan rakam 7638,96 TL olarak belirlendi. Kıdem tazminatında taban rakam ise 3 bin 577 lira olarak hesaplanmıştı.

10 yıl çalışan ne kadar kıdem tazminatı alacak?

10 yıl çalışan ne kadar kıdem tazminatı alır? Kıdem tazminatı tavanının artmasıyla birlikte kıdem tazminatının yıllara göre ne kadar alınacağı da yine çalışanlar tarafından merak edilmekte. 10 yıl boyunca asgari ücretle çalışanlar 2021 yılında 35 bin 775 TL kıdem tazminatı alacak. Bu rakam 2020 yılı için 29 bin 430 TL idi.