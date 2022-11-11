10 yaşındaki öğrenciye akran zorbalığı! Arkadaşlarından hastanelik eden dayak!

İstanbul'da bir ortaokul öğrencisi arkadaşları tarafından dövülerek hastanelik edildi.

Ataşehir'deki bir ortaokulda 3 Kasım Perşembe günü, 5'inci sınıf öğrencisi Ö. M.'nin beden eğitimi dersinde, sınıf arkadaşı ve üst sınıftan bir grup öğrenci tarafından darbedildiği iddia edildi.

Ö.M., annesini arayıp yardım istedi. Anne Deniz M., telefonda kızının çığlıklarını duyunca, taksiyle okula gitti. Sağlıkçı olduğu için de ilk müdahaleyi okulda yaptı.

Daha sonra kızını hastaneye götüren anne darp raporu aldı. Çocuğunun parmağında kırık olduğunu söyleyen anne, şikayetçi olacağını belirtti.

'Yönetim bizi suçladı'

Olaydan sonra kızının okula devam ettiğini söyleyen Deniz M, "Kızım okul yönetimi tarafından beni aradığı için suçlanmış. Beni de okula koşarak girdiğim için suçluyorlar. Benden özür beklediler" dedi.

'Basına gidince özür diledi'

Deniz M, "Kızım 2 doktor tarafından muayene edilip, parmağının kırıldığı, saçlarının koparıldığı, dizlerinin kanlar içerisinde olduğu rapor edildi. Bu raporu bile yalanladılar ama basın mensuplarına haber verdiğimi söylediğimde müdür bey beni arayıp özür diledi" diye konuştu.

Deniz M. şöyle devam etti:

"Benim çocuğumun raporlu olduğu ağızlarına bile alınmadı. Çocuğumu günlerdir kemiklerinin ağrısından, iğneyle uyutuyorum. Böyle bir adaletsizlik var mı? Sizden adalet bekliyorum. Müdür bana, 'Sizin zararınız neyse karşılayalım' diyor. Yasal yollarla adaleti arayacağım. Çocuğumun psikolojisi bozuldu."