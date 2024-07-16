  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sosyal Medya 10 yaşındaki Emir Mete Durna'yı öldüren köpeğin görüntüleri paylaşıldı! Tepki yağdı...
Sosyal Medya

10 yaşındaki Emir Mete Durna'yı öldüren köpeğin görüntüleri paylaşıldı! Tepki yağdı...

Yeniakit Publisher
2024-07-16 19:30:00 - 2024-07-16 19:32:11

Van'da ailesiyle yaşadığı sitenin bahçesinde oyun oynayan 10 yaşındaki Emir Mete Durna'ya saldırarak ölümüne sebep olan köpeğin hala "sağ" olduğunu gösteren video sosyal medyada tepki topladı.

İddiaya göre Vanlı Durna'nın ölümüne sebep olan saldırgan başıboş köpeğin sağ bulunduğunu gösteren video, sözde hayvan savunucusu derneklere ispat amacıyla gönderildi.

Saldırgan köpeğin, yasa çıkmaz ise tekrar doğal yaşama salınma ihtimali eleştiri konusu oldu.

AK Parti tarafından hazırlanan yasa tasarısına göre saldırrgan olduğu değerlendirilen köpeklerin uyutulması öngörülüyor.

Başıboş köpek Adıyaman'da kazaya sebep oldu!
Başıboş köpek Adıyaman'da kazaya sebep oldu!

Gündem

Başıboş köpek Adıyaman'da kazaya sebep oldu!
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İhsan Şenocak'tan başıboş köpek mesajı! 'Utanç olarak hepimize yeter'
İhsan Şenocak'tan başıboş köpek mesajı! 'Utanç olarak hepimize yeter'

Gündem

İhsan Şenocak'tan başıboş köpek mesajı! 'Utanç olarak hepimize yeter'

Ayşenur Arslan'dan tepki çeken başıboş köpek mesajı!
Ayşenur Arslan'dan tepki çeken başıboş köpek mesajı!

Gündem

Ayşenur Arslan'dan tepki çeken başıboş köpek mesajı!

Çocukların parçalanması umrunda değil! TİP'li Sera Kadıgil'den hadsiz 'başıboş köpek' mesajı
Çocukların parçalanması umrunda değil! TİP'li Sera Kadıgil'den hadsiz 'başıboş köpek' mesajı

Gündem

Çocukların parçalanması umrunda değil! TİP'li Sera Kadıgil'den hadsiz 'başıboş köpek' mesajı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23