10 yaşındaki Emir Mete Durna'yı öldüren köpeğin görüntüleri paylaşıldı! Tepki yağdı...
Van'da ailesiyle yaşadığı sitenin bahçesinde oyun oynayan 10 yaşındaki Emir Mete Durna'ya saldırarak ölümüne sebep olan köpeğin hala "sağ" olduğunu gösteren video sosyal medyada tepki topladı.
İddiaya göre Vanlı Durna'nın ölümüne sebep olan saldırgan başıboş köpeğin sağ bulunduğunu gösteren video, sözde hayvan savunucusu derneklere ispat amacıyla gönderildi.
Saldırgan köpeğin, yasa çıkmaz ise tekrar doğal yaşama salınma ihtimali eleştiri konusu oldu.
AK Parti tarafından hazırlanan yasa tasarısına göre saldırrgan olduğu değerlendirilen köpeklerin uyutulması öngörülüyor.