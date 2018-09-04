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10 yaşında çocuğun korkunç ölümü

Mardin'in Derik ilçesinde, nüfus 10 yaşında görünen ama yakınlarının 13 yaşında olduğunu belirttiği Adil T., evde bulunan tabancayı başına ateşleyerek yaşamına son verdi.

04 Eylül 2018 Salı 10:41
10 yaşında çocuğun korkunç ölümü

Mardin'de 13 yaşındaki bir erkek çocuk tabancayla intihar ederek canın kıydı. 

Olay, dün Mardin Derik ilçesine 32 kilometre uzaklıktaki Dikmen köyünde meydana geldi. Evinin yakınında hayvan otlatmaya giden Adil T., iddiaya göre burada tabancayı başına dayadıktan sonra, tetiği çekti. Silah sesini duyan baba Salih T., koşarak olay yerine gittiğinde oğlu Adil'i kanlar içinde buldu.

İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Adil T.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Adil T.'nin cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından önce Derik Devlet Hastanesi'ne götürüldü, buradan da otopsi için Mardin Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.


Otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan Adil T.'nin cenazesi, bugün sabaha karşı Dikmen köyü mezarlığında toprağa verildi.

Adil T.'nin tabancayı nereden bulduğu ve intihar nedeninin araştırıldığı belirtildi.

Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 10:41
  1. Mardin
  2. Derik ilçesi
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