Daha genç, daha sağlıklı ve parlak görünen bir cilt için yapmanız gereken haftada en az 1 kere doğal yüz maskeleriyle cildinizin beslenmesini sağlamak.

Gençleştiren kırışıklık karşıtı

10 Yaş gençleştiren japonların maskesi

Malzemeler

Bir avokado (çatalla ezilmiş) – süper nemlendirici

1 dilim limon suyu (sıkılmış meyve suyu) – peeling yapar ve parlatır

½ zeytinyağı yemek kaşığı – cildi temizler ve besler

1 bal kaşığı bal – antienflamatuar ve mikropları öldürür

Hazırlanışı

Bir kasede tüm malzemeleri karıştırmak için bir çatal kullanın. Uygulamadan önce, ılık ıslak bir havlu alın ve yıkanmış yüzünüzü 2-3 dakika boyunca tutun. Bu gözeneklerinizi açacaktır. Maskeyi uygulamak için parmaklarınızı veya sentetik bir temel fırçasını kullanın. Maske damlayabilir, bu yüzden bir yastığa yatmadan önce bir havluyu yıkamanız ve bırakmanız gereken bir gömlek giyin. 10-15 dakika rahatlayın. Ilık suyla iyice durulayın. En sevdiğiniz serumu ve nemlendiriciyi uygulayın.