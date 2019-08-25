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10. Ulusal Yenice Kupası Dağ Bisiklet yarışları yapıldı

Yenice Kaymakamlığı, Yenice Belediyesi ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanlığı tarafından ve bu yıl Ulusal bazda organize edilen 10.

25 Ağustos 2019 Pazar 23:42
10. Ulusal Yenice Kupası Dağ Bisiklet yarışları yapıldı

Yenice Kaymakamlığı, Yenice Belediyesi ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanlığı tarafından ve bu yıl Ulusal bazda organize edilen 10. Ulusal Yenice Kupası Dağ Bisiklet yarışları yapıldı.


Ihlamur Teras ve Yazıköy güzergahları arasında yapılan ülkede dört dağ bisiklet yarışının yapıldığı tek yer olan Yenice yarışlarınaçeşitli illerden toplam 170 bisikletli katıldı.


Yenice MTB Cup Dağ Bisikleti müsabakalarında 4.8 km parkurda üç tur atan genç bayanlar kategorisinde Azize Bekar birinciliği, Sevim Gerçek ikinciliği, İremnur Korkmaz da üçüncülüğü elde ettiler. Yıldız bayanlar kategorisinde üç tur atan Funda Taşkın birinci, Ekin Ereke ikinci, Pelin Altekin de üçüncü oldu. Yıldız Erkekler kategorisindeparkurda üç tur atan Mehmet Can birinci, Eren Kaim ikinci, emre Şen üçüncü oldu. Büyük bayan kategorisinde beş tur atan Rafiye Başat birinci, Zehra Kargın ikinci, Keziban Koyun üçüncü oldu. Yedi tur atan büyük erkekler kategorisinde Zeki Kaygısız birinci, Süleyman Sefa Temel ikinci, Abdurrahim İnal üçüncülüğü elde etti. Beş tur atan genç erkekler kategorisinde ise Samet Bulut birinci, Esat Ceylan ikinci, Ahmetcan Akpınar ise üçüncüoldu. Master 30 erkekler kategorisinde Muhammer Yıldızbirinciliği, Yiğit Yazıcıikincilliği, Oğuz Özçelik’de üçüncülüğü elde ettiler. Master 40 erkekler kategorisinde ise Emin Burak İzmirlioğlu birinci, Murat Karaca ikinci, Altan Şirin üçüncü oldu. Master 50 erkekler kategorisinde Mehmet Bozdemir birinci, Mustafa Bal ikinci, Kadir Koymalı da üçüncü oldu. Seyir Terasında yapılan ödül töreninde dereceye giren ara ödülü, kupa ve madalyalarını Karabük Valisi Fuat Gürel, Belediye Başkanı Zeki Çaylı, Karabük İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Çetin ve diğer protokol üyeleri verdi. Ödül töreninde konuşma yapan Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, Yenice’nin tanıtımına büyük katkı veren bisiklet yarışlarının geleneksel hale geldiğini ve bu yıl onuncusu yapıldığını belirtti. Başkan Çaylı, Yenice Belediyesi olarak üzerlerine düşen görevi Yenice tanıtımı için yapmaya devam edeceklerin de ifade etti.



Karabük Valisi Fuat Gürel ise, “Yenice ilçemiz fauna ve flora açısından dünyanın gerçekten gözbebeği bir yer. Buranın korunarak geleceğe taşınması ama aynı zamanda da tanıtılması gerekir. Bu faaliyet çok önemli. İnşallah bizlerde üzerine birkaç etkinlik ekleyerek bölgemizi hem Türkiye’mize hem de dünyaya açmak için neler gerekiyorsa gayret göstereceğiz. İnşallah kasım ayı içerisinde 13-17 Kasım içerisinde Yenice’nin değişik yerlerinde foto safari ve kısa film yarışması düzenleyerek ülkemizin değişik yerlerinde bu tür gayretler içerisinde olan arkadaşlarımızı buraya davet edeceğiz. Onların gözüyle Yenice’yi görüp ülkemize ve dünyaya tanıtmaya gayret göstereceğiz. İnşallah Yenice’de bu tür etkinlikleri artırarak bu bölgenin tanıtımına katkıda bulunmaya çalışacağız. Bu etkinlik gerçekten çok değerli. Bisiklet Federasyonuna, Ünal beye, Kaymakamımıza, Belediye Başkanımıza ve emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 23:42
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