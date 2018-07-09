10 turistten biri Alanya’ya geliyor

Antik çağlardan korsanlara, derebeyliklerden Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerine ev sahipliği yapan Alanya, tarihi ve doğal güzellikleriyle her yıl milyonlarca turisti kendine çekiyor.

300 bin nüfuslu ilçenin, Avrupa ve Rusya’dan gelen turistlerle günlük nüfusu yaz aylarında 500 bini aşıyor. 2017 yılında 3,5 milyon turistin geldiği ilçe, Türkiye’ye gelen her 10 turistten birini, Antalya bölgesine gelen her 3 tatilciden birini ağırlıyor.

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, yaptığı açıklamada, Alanya’nın turizmde özel bir yeri olduğunu söyledi.

Akdeniz çanağında doğudan güneye doğru turizme ilk başlayan bölgenin Alanya olduğunu belirten Sili, “Turizm ilçede 50-60’lı yıllarda başlamış. Bugün 125 bin turizm belgeli yatak kapasitesine sahip konumunda. Alanya, Antalya’nın yüzde 30, Türkiye’nin de yüzde 10’una tekabül eden bir kapasiteye sahip. 72 milletten 3,5 milyon turist ağırlıyoruz. İç pazarla bu 4 milyona ulaşıyor. Bizim de hedefimiz 2023 yılında kadar 5-5,5 milyon turiste ulaşmak” dedi.