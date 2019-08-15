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10 TL’ye belgesel çekmeyi başardılar

Sivas’ta iki genç 10 TL’ye aldıkları bir üç ayak yardımıyla cep telefonlarını kullanarak belgesel çekti.

15 Ağustos 2019 Perşembe 12:43
10 TL’ye belgesel çekmeyi başardılar

Sivas’ta iki genç 10 TL’ye aldıkları bir üç ayak yardımıyla cep telefonlarını kullanarak belgesel çekti. Çektikleri belgeselle ulusal ve uluslararası yarışmalara katılmaya hazırlanıyorlar.


Sivas’ta Erdem Cırık veHüseyin Kılıç isimli iki genç, köy yaşantısının zorluklarını ekrana taşımak için Şarkışla ilçesinde belgesel çekmeye karar verdi. Teknik ekipmanları bulunmayan ve temin edemeyen gençler, büyük bütçelere gerek duymadan da bir belgesel film çekilebileceğini ispatlamak için kolları sıvadı. 10 TL’ye aldıkları bir cep telefonu tripodu ve cep telefonları ile çekimlere başladı. Gençler belgeselin çekimlerini, köy sakinlerinin de desteğini alarak para harcamadan 3 yılda tamamlamayı başardı.


Masrafsız belgeselleri ile Sivas’ı tanıtmayı, köy yaşantısının zorluklarını ekrana taşımayı ve masrafsız da belgesel film hazırlanabileceğini göstermek istediklerini belirten Erdem Cırık, ”Bu belgeseli, yaşadığımız bölgenin kültürünü geniş kitlelere duyurmak için çekmeye karar verdik. Bu belgeseli hazırlarken destek almadık. Örnek belgeseller izleyerek fikirler edindik. Elimizde gerekli teknik ekipman yoktu. Çok pahalı cihazlar bunlar. Bir kameranın fiyatı bile 5 bin liradan başlıyor. Cep telefonu ile bunu çekebileceğimizi düşündük. Sadece bir tripot aldık. Küçük cihazlarla bile güzel filmler hazırlanabileceği kanısına vardık. Bir telefonla neler yapılabileceğini insanlara gösterdik" dedi.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 12:43
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