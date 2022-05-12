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Gündem 10 terörist daha öldürüldü
Gündem

10 terörist daha öldürüldü

Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 10 YPG/PKK'lı terörist öldürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-05-12 12:13:00 -
10 terörist daha öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 10 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu:

'Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 10 PKK/YPG’li terörist Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi.'

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