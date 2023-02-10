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İSLAM 10 Şubat 2023: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

10 Şubat 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız günün âyet ve hadisi ile günün sözünü istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2023-02-10 07:36:00 -
10 Şubat 2023: Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَشَٓاءُؕ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً بَعٖيداً

Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla 

“Allah, kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz, ondan başkasını dilediği kimseler için bağışlar.

 Allah’a ortak koşan büsbütün sapıtmıştır.

(Nisâ Suresi - 116)                (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

TEFSİRİ:

Allah Teâlâ’nın günahları bağışlamakla ilgili âdeti, kanunu bu sûrenin 48. âyetinde Ehl-i kitaba hitaben ifade edilmişti. Burada ise Allah’a şirk koşanların bağışlanmayacağı bildirilmektedir. Bu sûrenin 137 ve 168-169. âyetlerinde müşriklerin dışındaki gayri müslimlerden olup iman esaslarını inkâr edenler, küfürde ileri gidip zulme sapanlar da “bağışlanmayanlar” çerçevesine alınmış, bütün bunların gidecekleri yerin cehennem olduğu bildirilmiştir.

Ehl-i kitap’tan olduğu halde inancında şirk unsuru bulunan, meselâ Allah’ı bir değil üç, üçten biri olarak bilen kimselerin kâfir oldukları ise bir başka âyette açıklanmıştır (Mâide 5/73; tövbenin bağışlanmaya tesiri için bk. Nisâ 4/48).

ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem) 

“Şüphesiz ben sizin günah işlemenizden daha çok, nimetlere şükretmemenizden korkuyorum.

  Dikkat edin! Şükredilmeyen nimetler öldürücü ve yok edicidir.”

(Münavi, Feyzu'l-Kadir, V/253)

 

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