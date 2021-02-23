10. sınıflar yüz yüze eğitime ne zaman başlayacak? 10. sınıflar ne zaman okula gidecek 2021?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüz yüze eğitime ilişkin ise "En kısa zamanda öğretmenler ile öğrencilerimizi buluşturmak için yoğun gayret sarf ediyoruz." dedi. 15 Şubat Pazartesi günü köy okullarında yüz yüze eğitim başladı. 1 Mart’ta ise 1., 2., 3., 4., 8. ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitim başlayacak. Ayrıca 1 Mart'tan itibaren mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, güzel sanatlar ve spor liseleri derslerine ait uygulama kazanımlarının yüz yüze eğitimlerine tüm sınıf seviyelerinde başlanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada "Vaka sayılarındaki iyileşmeye paralel olarak 1 Mart'tan itibaren il bazında eğitim öğretimin kademeli başlaması için çalışmalar yürütülecek. Vakaların belirli sayısının altına düşmesiyle esnafımıza yönelik kısıtlamaların kademeli gevşetilmesi takvimini başlatmayı planlıyoruz." demişi.

9., 10.,11. sınıflar ne zaman yüz yüze eğitime başlayacak?

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Çok Programlı Anadolu Lisesi, Güzel Sanatlar Lisesi ve Spor Liselerinde 1 Mart tarihinden itibaren tüm sınıf seviyelerinde (9,10,11,12) uygulama dersleri yüz yüze yapılacaktır. 12. sınıf öğrencilerinin merkezi sınavlara ilişkin beklentisi göz önünde bulundurularak haftada 24 ders saatini geçmeyecek şekilde planlama yapılacak.