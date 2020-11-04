Diğer sınıflar hangi gün açılıyor? | Milyonlarca öğrenci 6.,7.,10. ve 11. sınıfların ne zaman eğitime başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, okullar ne zaman açılacak?

10. sınıflar hangi gün okula başlıyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüz yüze eğitimin başlamadığı sınıflar için önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Salgın tedbirleri nedeniyle faaliyetine ara verdirdiğimiz veya sınırlandırdığımız pek çok alanda normalleşme adımlarını atmıştık. Son kabine toplantımızda okullarımızdaki sınıflarımızın bir kısmında daha eğitim-öğretimin yüz yüze başlaması kararını kamuoyu ile paylaşmıştım. Bugüne kadar uygulamalar sürecin çok ciddi bir sorunla karşılaşılmadan ilerlediğini gösteriyor. Salgının seyrine göre önümüzdeki haftalarda diğer sınıfların durumlarını değerlendireceğiz” şeklinde konuştu.