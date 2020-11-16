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Eğitim 10. sınıflar ara tatil sonrası yüz yüze eğitime başlayacak mı?
Eğitim

10. sınıflar ara tatil sonrası yüz yüze eğitime başlayacak mı?

6.,7.,10. ve 11. sınıflar ne zaman açılacak? | Koronavirüs salgını sebebiyle 21 Eylül’den itibaren sınıflar kademeli olarak eğitime başladı. Son olarak 2 Kasım’da 5. ve 9. sınıf öğrencileri okullarına döndü. 6.,7.,10. ve 11. sınıflar henüz yüz yüze eğitime başlamadı. Bu sebeple öğrenciler ve veliler diğer sınıfların ne zaman açılacağını araştırıyor. Peki, 10. sınıflar ne zaman açılır? | 6. sınıflar ne zaman açılıyor? | 7. sınıflar ne zaman yüz yüze eğitime başlıyor? | 11. sınıflar ne zaman başlayacak?

Yeniakit Publisher
2020-11-16 17:34:00 -
10. sınıflar ara tatil sonrası yüz yüze eğitime başlayacak mı?

Diğer sınıflar ne zaman okula başlayacak? | Koronavirüs salgını sebebiyle 2020-2021 eğitim öğretim yılı 31 Ağustos’ta uzaktan eğitimle başladı. 21 Eylül’den itibaren ise yüz yüze eğitim kademeli olarak başladı. Son olarak 5. ve 9. sınıf öğrencileri yüz yüze eğitime geçti. Peki, açılmayan sınıflar ne zaman okulla dönecek?

10. sınıflar ara tatil sonrası yüz yüze eğitime başlayacak mı?

6.,7., 10. ve 11. sınıflar henüz yüz yüze eğitime başlamadı. 23 Kasım’da 6.,7., 10. ve 11. sınıfların yüz yüze eğitime başlayacağı ileri sürülüyordu. Ancak konunun gerçeği yansıtmadığı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından açıklandı. Bakan Selçuk, “23 Kasım resmi bir açıklama değil. Daha önce de söyledik. Resmi açıklamalar dışındaki açıklamalara itibar etmeyin. Biz de okulların tümüyle açılmasını istiyoruz. Bahsi geçen tarihler bizim tarafımızdan yapılmadığı sürece dikkate alınmamasını istiyoruz" dedi.

Okulların tamamen yüz yüze eğitime geçip geçmeyeceği konusunda ise Bakan Selçuk, “Bugün ara tatil başlıyor. Tatilden sonraki süreçte hepimiz, yani tüm kademelerdeki öğrenciler ve tüm öğretmenler, okullarımıza dönmek temennisindeyiz. Bunun için herkesin desteği gerekiyor. Maskeni tak, çünkü öğrencilerimizin buna ihtiyacı var” dedi.

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