10 sınıf nakil işlemleri ne zaman 2021? Lise nakil işlemleri 10 sınıf 2021 ne zaman başlıyor?

Milli Eğitim Bakanlığı 6 Haziran’da yapılan LGS sınav sonuçlarını 30 Haziran’da açıkladı. LGS sonuçlarının açıklanmasından sonra MEB 2021 LGS tercih işlemini başlattı. LGS 2021 lise yerleştirme işlemleri için tercihlerin alınması 05-16 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları, 26 Temmuz 2021 tarihinde "http://www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.Peki lise nakilleri ne zaman başlıyor? Lise nakil işlemleri nasıl yapılır? Lise nakil işlemleri 2021 ne zaman?

LGS nakiller ne zaman 2021?

Tüm sınıflar için LGS nakil başvuruları, 26 Temmuz 2021 tarihinde başlayacak, 30 Temmuz 2021 tarihinde sona erecek. İlk nakil başvuru sonuçları, 2 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 26-30 Temmuz 2021

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 02 Ağustos 2021

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 02-06 Ağustos 2021

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 09 Ağustos 2021

Lise nakil işlemleri nasıl yapılır?

Yerleştirmeye esas nakil işlemi için; tercih başvuruları 26-30 Temmuz 2021 ve 02-06 Ağustos 2021 tarihlerinde saat 17.00’ye kadar yapılabilecektir. Her nakil döneminde öğrenciler, her gruptan en fazla 3 (üç) okul tercihinde bulunabileceklerdir. Yerleştirme işlemleri için tercih başvurusu yapmayan öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil dönemlerinde tercihte bulunabileceklerdir. Yerleştirmeye esas nakil tercih başvurularının alınması sürecinde özel ortaöğretim kurumlarına kayıt ve nakil işlemleri yapılabilecektir.

Yerleştirmeye esas nakil tercihleri, tercih edilecek okulun boş kontenjanına bakılmaksızın seçilebilecektir. Başvuru işlemleri, herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulu müdürlüğünden yapılabilecektir.

Yerleştirmeye esas nakil tercihleri ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi doğrultusunda 2 (iki) dönem hâlinde alınacak ve yerleştirmeye esas nakil sonuçları her nakil döneminin sonunda, 02 Ağustos 2021 ve 09 Ağustos 2021 tarihlerinde ilan edilecektir. Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarına başvurmaları hâlinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olan okullara 09-13 Ağustos 2021 tarihlerinde komisyonca yerleştirme başvuruları alınarak 20 Ağustos 2021 tarihinde yerleştirme işlemleri tamamlanacaktır.

Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları -açık liseler ile mülakat ve yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç- sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır.