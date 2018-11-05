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10 şehirde FETÖ'ye operasyon: Gözaltı sayısı 27'ye çıktı

10 ilde FETÖ'nün 'askeri mahrem yapılanması"na yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltı sayısı 27'ye çıktı.

05 Kasım 2018 Pazartesi 11:41
10 şehirde FETÖ'ye operasyon: Gözaltı sayısı 27'ye çıktı

 İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, aralarında "mahrem imam"la muvazzaf teğmenlerin de bulunduğu 8 kişiyi daha gözaltına aldı.

Böylece gözaltı sayısı 27'ye yükseldi. Şüpheliler emniyet müdürlüğüne getirildi.

TEM Şubesi ekipleri, TSK'ya sızan ya da örgüt tarafından sızdırılan şüphelilerin deşifre edilmesine yönelik operasyonlarda daha önce gözaltına alınan ve etkin pişmanlıktan faydalananların ifadelerinden hareketle 30 örgüt üyesinin ismine ulaşmıştı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca aralarında 14 mahrem imam ve 4 muvazzaf teğmenin de bulunduğu şüpheliler hakkında çıkarılan yakalama kararının ardından polis ekipleri, 2 Kasım Cuma günü Bursa, İstanbul, Ankara, Iğdır, Şırnak, Hatay, Trabzon, Çorum, Van ve Kocaeli'deki adreslere eş zamanlı operasyon düzenlemiş,19 kişi gözaltına alınmıştı.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 11:41
  1. Iğdır
  2. Şırnak
  3. Van
  4. Trabzon
  5. Kocaeli
  6. İstanbul
  7. Hatay
  8. Çorum
  9. Ankara
  10. Bursa
  11. FETÖ/PDY
  12. operasyon

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