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10 muvazzaf subay gözaltına alındı

Malatya'da FETÖ/PDY terör örgütünün TSK'daki mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, 10 muvazzaf subay gözaltına alındı.

31 Ocak 2019 Perşembe 00:46
10 muvazzaf subay gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Malatya'da Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisinde FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanması içerisinde oldukları belirlenen askerlere yönelik operasyon düzenlendi.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı TEM ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara merkezli gerçekleştirilen operasyonda, Malatya'da halen görevde olan albay, yüzbaşı ve teğmen rütbelerindeki 10 muvazzaf subay gözaltına alındı.
 
Sağlık kontrolünden geçirilen askerlerin daha sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldüğü belirtildi.

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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 00:46
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