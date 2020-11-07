10 milyon liralık ek kaynak gönderildi
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İzmir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına (SYDV) dün 10 milyon lira daha kaynak aktarıldığını, böylelikle aktarılan toplam kaynağın 20 milyon liraya ulaştığını bildirdi.
Bakan Selçuk, yaptığı açıklamada, İzmir’de yaşanan depremin ardından bölgedeki SYDV’lere 10 milyon lira kaynak aktarımında bulunduklarını anımsattı. Selçuk, “Depremden etkilenen vatandaşlarımızın acil ve temel ihtiyaçlarının giderilmesi için İzmir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bugün (dün) 10 milyon lira daha kaynak aktarımında bulunduk. Böylelikle deprem sonrası bölgeye aktardığımız toplam kaynak 20 milyon liraya ulaştı” bilgisini paylaştı.