  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi 10 milyon liralık ek kaynak gönderildi
Ekonomi

10 milyon liralık ek kaynak gönderildi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İzmir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına (SYDV) dün 10 milyon lira daha kaynak aktarıldığını, böylelikle aktarılan toplam kaynağın 20 milyon liraya ulaştığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-07 11:22:00 -
10 milyon liralık ek kaynak gönderildi

Bakan Selçuk, yaptığı açıklamada, İzmir’de yaşanan depremin ardından bölgedeki SYDV’lere 10 milyon lira kaynak aktarımında bulunduklarını anımsattı. Selçuk, “Depremden etkilenen vatandaşlarımızın acil ve temel ihtiyaçlarının giderilmesi için İzmir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bugün (dün) 10 milyon lira daha kaynak aktarımında bulunduk. Böylelikle deprem sonrası bölgeye aktardığımız toplam kaynak 20 milyon liraya ulaştı” bilgisini paylaştı. 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Suudilerden yeni hamle! Kral Selman'dan Türkiye talimatı
Dünya

Suudilerden yeni hamle! Kral Selman'dan Türkiye talimatı

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud, İzmir'de meydana gelen 6,6 şiddetindeki depremin ardından Türkiye'ye yardım gönderilmesi..
İstifa edecekti! Erdoğan 'Bu istifanın sırası değil' deyip vazgeçirdi
Dünya

İstifa edecekti! Erdoğan 'Bu istifanın sırası değil' deyip vazgeçirdi

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac’ın istifa etmemesinin perde arkası ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğa..
14 yaşında koronavirüsten hayatını kaybetti... Babasından yürek dağlayan sözler
Gündem

14 yaşında koronavirüsten hayatını kaybetti... Babasından yürek dağlayan sözler

Sakarya’da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden 14 yaşındaki çocuğun babası Bilal Şair, oğlunun küçüklüğünden beri aşçı olmak istediğini ..
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay