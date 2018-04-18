10 milyar metreküp doğalgaz taşınacak

Eskişehir’de Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi'nin (TANAP) tanıtımı yapıldı. Proje detayları ve saha çalışmalarını basın mensuplarına aktaran TANAP Genel Müdürü Saltuk Düzyol, Türkiye gaz piyasasının, Haziran ayının sonunda Azerbaycan’ın Şahdeniz Sahası 2’nci faz üretimi doğalgazıyla buluşacağını, Türkiye üzerinden Avrupa’ya 10 milyar metreküp doğalgaz taşınmasının beklendiğini ifade etti.

Kardeş ülke Azerbaycan’dan Türkiye’ye uzanan ve 'Enerjinin İpek Yolu' olarak adlandırılan Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP), Türkiye’nin ulusal gaz iletim şebekesine Haziran sonunda bağlanıyor. Azerbaycan ve Türkiye’nin enerji alanında bugüne kadar süregelen başarılı işbirliğinin en önemli sembollerinden biri olan TANAP, Azerbaycan’ın Şahdeniz Doğalgaz Sahası İkinci Faz Geliştirme Projesi kapsamında üretilen doğalgazın Türkiye gaz piyasası arzına adım adım yaklaşılıyor. İnşaat çalışmaları yüzde 93 oranında tamamlanmış durumda olan projede, Haziran ayı sonu itibarıyla Türkiye’ye Eskişehir’de ticari gaz akışının başlatılabilmesi için hazır hale gelecek. Ayrıca TANAP, Türkiye’nin Gürcistan sınırında Ardahan’ın Posof ilçesi Türkgözü köyünden başlayarak Ardahan, Kars, Erzurum, Erzincan, Bayburt, Gümüşhane, Giresun, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ ve Edirne olmak üzere 20 ilden geçecek. Daha sonra Yunanistan sınırında Edirne’nin İpsala ilçesinde son bulacak. Ardından bu noktadan, Avrupa ülkelerine doğalgaz iletimi yapacak olan TAP Doğalgaz Boru Hattı’na bağlanacak. Hattın Türkiye içi çıkış noktaları ise Eskişehir ve Trakya bölgesi olacak.

“Türkiye, Azerbaycan ile Avrupa Birliği arasında bir enerji koridoru olacak”

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde bulunan MS2 Ölçüm ve CS5 Kompresör İstasyonu’nda basın mensuplarıyla bir araya gelen TANAP Genel Müdürü Saltuk Düzyol, TANAP’ın yüzde 93’ünün tamamlandığını ve Haziran ayı sonunda TANAP’tan BOTAŞ’ın ulusal gaz iletim şebekesine ticari gaz akışının başlayacağını belirtti. Düzyol, “2015 yılında inşaat çalışmalarına başladığımız projemizde çalışmalarımızı, uluslararası kalite, iş sağlığı ve güvenliği standartlarında çevre ve insana gereken hassasiyeti de göstermek suretiyle süresi ve bütçesi içerisinde sonlandırmak üzereyiz. Ocak ayında başlattığımız test çalışmalarından da gördüğümüz üzere TANAP’ta süreç kusursuz ilerliyor. Türkiye ve Avrupa doğalgaz piyasalarının yanı sıra tüm bölge ülkelerinin yakından takip ettiği TANAP’ın Haziran ayı sonunda devreye girmesiyle birlikte, Türkiye’nin dost ve kardeş ülke Azerbaycan ile Avrupa Birliği arasında bir enerji koridoru olma hedefi doğrultusunda önemli bir adım daha atılmış olacak. Proje takvimine göre en geç 2019 yılı sonunda Trans Adriyatik Boru Hattı’na (TAP) gaz vermeye hazır hale gelinecek ve Avrupa’ya ticari gaz akışının başlayabilmesi için TAP projesinin tamamlanmasını bekliyoruz” ifadelerini kulladı.



"Türkiye üzerinden Avrupa’ya 10 milyar metreküp doğalgaz taşınması planlanıyor”

TANAP Müdürü Düzyol, enerji piyasalarının yakından takip ettiği TANAP’ın, Türkiye ve Avrupa Birliği için arz ve güzergah çeşitliliği meydana getireceğini belirterek, “Bölgenin enerji arz güvenliğine ve gazın gazla rekabet ettiği bir piyasa yapısının oluşmasına katkı sağlaması bekleniyor. TANAP’la ilk etapta Türkiye’ye 6 milyar metreküp, Güney Gaz Koridoru’nun tamamlanmasının ardından ise Türkiye üzerinden Avrupa’ya 10 milyar metreküp doğalgaz taşınması planlanıyor. İlerleyen yıllarda taşıma kapasitesi 31 milyar metreküpe kadar çıkabilecek şekilde tasarlanan proje, tamamlandıktan sonra, 'Enerji İçin Anahtar Ülke Türkiye' sloganıyla faaliyetlerini sürdüren ve özellikle son yıllarda ciddi ivme kazanan Türk enerji sektörünün gücüne güç katacak. Dost ve kardeş ülke Azerbaycan’ı Avrupa Birliği’nin önemli gaz tedarikçisi ülkelerinden birisi konumuna getirecek. Azerbaycan gazının yanı sıra diğer kaynak ülkelerde üretilecek doğal gazın Türkiye üzerinden ticarileşmesine de vesile olabilecek. TANAP’la, Türkiye transit ülke olmaktan çıkarak, üreticiden nihai tüketiciye kadar oluşan değer zincirinin her aşamasında söz sahibi olan bir ülke konumuna gelecek” şeklinde konuştu.

TANAP Genel Müdürü Saltuk Düzyol, proje sunumunu gerçekleştirdikten sonra Eskişehir, Ankara, İstanbul ve Azerbaycan’dan gelen basın mensuplarına MS2 Ölçüm ve CS5 Kompresör İstasyonu'nu gezdirdi. Yaklaşık 10 bin metrekarelik alan üzerinde 2 bin çalışan ile devam etmekte olan çalışmalar hakkında da bilgiler veren Düzyol, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

