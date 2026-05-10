10 Mayıs 2026: Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:







(٤٦) وَاَطٖيعُوا اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رٖيحُكُمْ وَاصْبِرُواؕ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصَّابِرٖينَۚ



Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla



(46) Allah ve resulüne itaat edin, birbirinize düşmeyin, sonra zayıflarsınız ve zaferi elden kaçırırsınız.

Sabredin, kuşkusuz Allah sabredenlerle beraberdir.



(Enfâl Suresi, 8/46) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)



TEFSİRİ:

Bedir’de Allah’ın olağan dışı yardımlarıyla zafer kazanılmıştı; çünkü bu ilk savaşta müslümanların yenilmesi, İslâm’ın da tarih sahnesinden silinmesi demekti. Müminlerin başarı ve zaferleri böyle mûcize yardımlarla sürüp gidemezdi. İlâhî kural ve kanunlara (âdetullah); yani başarının objektif, herkes için geçerli yol ve yöntemine göre hareket etmeleri gerekiyordu.



Başarının altın kuralları, bütün müminlere hitap eden bu âyetle ileride gelecek olan 60. âyette şöyle sıralanmaktadır: Harekette sebat ve istikrar, Allah’ı devamlı anmak ve asla unutmamak, Allah ve resulüne itaat, birlik ve beraberliği korumak, düşmana karşı caydırıcı güç edinmek, başarının gerektirdiği kadar hazırlıklı ve sabırlı olmak.

Kaynak: Kur'an Yolu Tefsiri





ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem)







GÜNÜN SÖZÜ:







GÜNÜN FOTOĞRAFI:





