10 katlı apartmanda korkutan yangın

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bulunan 10 katlı apartmanda yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Yangın, Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Davutdede Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre 10 katlı olan apartmanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyünce ev ahalisi evde mahsur kaldı.

Apartman sakinlerinin de yoğun duman nedeniyle evde kalması ve balkondan yardım için seslenmesi üzerine olay itfaiye ekiplerine bildirildi.

Olay yerine gelen ve mahsur kalanları araç merdivenleriyle tahliye eden itfaiye ekiplerinin yangına müdahale de devam ediyor. (İLKHA)

ÖNE ÇIKAN VİDEO