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Sağlık 10 Kasım koronavirüs tablosu | Bugün kaç korona vakası var?
Sağlık

10 Kasım koronavirüs tablosu | Bugün kaç korona vakası var?

Bugün kaç kişi koronavirüsten vefat etti? Koronavirüs salgınının ilk gününden bu yana Sağlık Bakanlığı her akşam güncel rakamları paylaşıyor. Milyonlar 10 Kasım Çarşamba gününe ilişkin vaka tablosunu araştırıyor. Peki, bugün kaç vaka var? Korona 10 Kasım kaç kişi öldü?

Yeniakit Publisher
2021-11-10 20:40:00 -
10 Kasım koronavirüs tablosu | Bugün kaç korona vakası var?

Koronavirüs salgınında bir buçuk yılı aşkın süre geride kaldı. Sağlık Bakanlığı her akşam güncel verileri vatandaşlarla paylaşıyor. Peki, bugün kaç yeni vaka var?

10 Kasım koronavirüs tablosu | Bugün kaç korona vakası var?

Son 24 saatte 358 bin 251 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 259 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 27 bin 513 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 79,60, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 89,78 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 117 milyon 866 bin 846 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Amasya, Muğla, Osmaniye, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Edirne oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Aşı olmak, yeni dozları gününde yaptırmak, salgın tedbirlerine uymak, düşünülenden büyük sonuçlara yol açacaktır. Çünkü Kovid-19 aşısı ve tedbirler bizleri koruma altına almakla kalmaz; virüsün yayılma, yaşama alanını daraltır. Yüksek aşı oranı ve tedbir virüsün gücünü kırar."

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