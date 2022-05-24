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Gündem 10 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Gündem

10 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Balıkesir merkezli 10 ilde, FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-24 16:48:00 -
10 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ içinde faaliyet yürüttüklerine dair ifade ve belgeler bulunan 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Balıkesir merkezli 10 ilde şüphelilerin yakalanması amacıyla operasyon başlattı.

Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, zanlılardan 8'i yakalandı.

Ekipler, 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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