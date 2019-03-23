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10 ilde FETÖ'ye büyük darbe! 13 asker gözaltında

Kars Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri tarafından FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 13 askerden 3'ü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

23 Mart 2019 Cumartesi 16:05
10 ilde FETÖ'ye büyük darbe! 13 asker gözaltında

Kars merkezli 10 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 13 askeri personelden 3ü tutuklandı. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan 10 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kars Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri tarafından FETÖ/PDY'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve askeri yapılanma içerisinde bulunan örgüt mensuplarının yakalanmalarına yönelik çalışma başlatıldı.

12 Mart'ta ildeki kontörlü ve umuma açık yerlerdeki sabit hatlardan, FETÖ/PDY mahrem yapılanmasında bulunan kişilerin, TSK içerisindeki diğer örgüt üyeleri ile haberleşmede kullandığı, örgüt ile irtibatı olduğu değerlendirilen TSK mensuplarına yönelik, Kars merkezli Ankara, Kayseri, Uşak, Samsun, Hakkari, Yozgat, Burdur, Sivas, Şırnak olmak üzere 10 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonlarda 1 albay, 2 yarbay, 6 yüzbaşı, 2 üsteğmen, 2 astsubay olmak üzere toplam 13 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye çıkarılan şüphelilerden 3ü tutuklandı, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan 10 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 16:05
  1. Şırnak
  2. Yozgat
  3. Uşak
  4. Sivas
  5. Samsun
  6. Kayseri
  7. Kars
  8. Hakkari
  9. Burdur
  10. Ankara
  11. FETÖ operasyonu
  12. Terörle Mücadele
  13. Gözaltılar var

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