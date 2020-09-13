10 günde 118 PKK’lı terörist öldürüldü

Yurtiçerisinde ve dışarısında gece gündüz, sıcak soğuk demeden teröristlerin peşine düşen Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütlerine dünyayı dar ediyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonların hız kesmeden devam edeceğini vurguladı açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Terörle mücadeleye kararlı, etkin ve güçlü bir şekilde devam eden kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak ve Suriye kuzeyinde yürüttüğü başarılı operasyonlarla son 24 saatte 21 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Böylece son 10 günde toplam 118 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirilmiş oldu."

PKK’nın 11 Hacker’ı tutuklandı

Terör örgütü PKK/KCK içerisinde faaliyet gösteren ‘hacker’lara yönelik 17 ilde düzenlenen eşzamanlı operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 11’i ise tutuklandı.

Şüphelilerin 71 ilde 411 kamu kurum ve kuruluşu ile 81 ilde 14 bin 271 tüzel kişiliğe ait internet sitesine yetkisiz erişimler gerçekleştirerek, vatandaşlara SMS yoluyla çok sayıda mesaj göndererek terör örgütünün propagandasını yaptıkları belirlendi. Şüphelilerin, çok sayıda okulun, internet üzerinden başvuru yapılan kamu kurumunun ve ombudsmanlık sitelerine yetkisiz erişim gerçekleştirdikleri de tespit edildi.

Şüphelilerden 3’ü ifadeleri alındıktan sonra salıverilirken 4’ü ise itirafçı olarak serbest bırakıldı. İtirafçıların ifadeleri doğrultusunda soruşturma derinleştirildi.