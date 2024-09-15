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Dünya 10 gün boyunca kabusu yaşadılar! Kanada'da Türk ailenin restoranına kundaklama!
Dünya

10 gün boyunca kabusu yaşadılar! Kanada'da Türk ailenin restoranına kundaklama!

Yeniakit Publisher
2024-09-15 02:15:00 -
10 gün boyunca kabusu yaşadılar! Kanada'da Türk ailenin restoranına kundaklama!

Kanada'nın Quebec bölgesinde bir Türk ailenin işlettiği restoran, iki hafta içinde düzenlenen iki kundaklama sonucu kullanılamaz hale geldi.

Türk ailenin sahibi olduğu Pizza Mozza restoranı, 31 Ağustos ve 2 Eylül gecesi iki kez kundaklandı. İşletme sahiplerinden Berat Saymadi, yerel basına yaptığı açıklamada, ilk kundaklamanın restoranda büyük bir hasara yol açmadığını ancak ikincisinde işletmenin kullanılamaz hale geldiğini söyledi.

Kundaklama saldırısı sonucu polis soruşturma başlatsa da henüz herhangi bir şüpheli ya da fail tespit edilemedi.

Saymadi, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda ise "Saldırıdan bu yana kabus gibi 10 gün geçti. Hala herhangi bir sonuç alamadık. Bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Türk Konsolosluğu ve Oka Belediyesine destekleri için teşekkür eden Saymadi paylaşımında "İşimizin yüzde doksanı restoranda yenilen yemekten geliyordu ve müşterilerle o kadar iyi ilişkiler geliştirmiştik ki içeri girdikleri anda ne sipariş edeceklerini çoğu zaman biliyorduk. Yemeklerimizi çok seviyorlardı." ifadelerine yer verdi.

Öte yandan aile, kundaklanan işletmeyi yeniden inşa etme masraflarını karşılamak için bağış kampanyası başlattı.

Kaynak: AA

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