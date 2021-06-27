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Aktüel 10 düzensiz göçmen yakalandı
Aktüel

10 düzensiz göçmen yakalandı

Antalya'nın Kaş ilçesinde 10 düzensiz göçmen yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-27 21:09:00 -
10 düzensiz göçmen yakalandı

Antalya'nın Kaş ilçesinde 10 düzensiz göçmenin yakalandığı bildirildi.

Kaş Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çukurbağ Yarımadası batı ucu önlerinde denizde sesler duyulduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Bölgeye gelen ekiplerce belirlenen fiber teknedeki 2 kadın, 12 yaşında bir erkek çocuğun da aralarında olduğu Filistin uyruklu 10 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen A.B. (22) yakalandı.

Düzensiz göçmenler ile şüpheli A.B. ve fiber tekne, Kaş Limanı'na getirildi.

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