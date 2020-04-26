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Aktüel

10 dakikalık yağmur hayatı felç etti

Edirne’de etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

2020-04-26 20:18:53 -
10 dakikalık yağmur hayatı felç etti

Edirne’de etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.


Kent merkezinde akşam saatlerinde aniden bastıran 10 dakikalık sağanak yağış hayatı adeta felç etti. Yağmura hazırlıksız yakalanan sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar sağanak yağıştan şemsiye açarak korunmaya çalıştı bazı vatandaşlar ise yağmura aldırış etmeden adeta göle dönen caddede ilerledi. Etkili olan sağanak nedeniyle caddelerin göle döndüğü kent merkezinde sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı.

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