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Gündem 10 dakikada sonuç veren korona testi çıktı
Gündem

10 dakikada sonuç veren korona testi çıktı

Çinli bilim insanları küçük bir torbaya 30 saniye üfleyerek 10 dakika içerisinde sonuç alınabilecek bir korona virüs test metodu geliştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-20 15:11:00 -
10 dakikada sonuç veren korona testi çıktı

 Yeni Akit  Ankara 

Uluslararası akademik dergi Respir Res’de kısa süre önce çevrimiçi olarak yayınlanan bir makaleye göre, Beijing Üniversitesi Çevre Ensitiüsü’nden Profesör Yao Maosheng ekibi ve Beijing Chaoyang Bölgesi Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi gibi ekiplerin işbirliğiyle non-invaziv ekspirasyonla yeni korona virüsü tarama metodu geliştirildi. Yeni metod için patent başvurusu da yapıldı.

Solunup torbasına 30 saniye nefes alıp vermek yetiyor

Bu süreçte herhangi bir test reaktifine ihtiyaç yoktur. Denekler tek kullanımlık solunum torbalarıyla sadece 30 saniye nefes alıp vererek numune toplama işlemini tamamlayabilir. Nefes numunesi alındıktan sonra 5-10 dakika içinde Covid-19 hastalarının hızlı bir şekilde taranması sağlanabilir. Mevcut veri modeline dayalı olarak, bu test sisteminin duyarlılığı yüzde 95'in üzerine çıkıyor. Nükleik asit testi ile karşılaştırıldığında, bu yöntem sadece basit ve zaman kazandıran değil, aynı zamanda ekonomik bir yöntem olarak değerlendiriliyor.

Teknoloji, Singapur, Japonya ve Endonezya’da geliştirildi

Şu an non-invaziv ekspirasyonla yeni korona virüsü tarama sisteminin yaygınlaştırılması için ilgili testler ve optimizasyon yapılıyor. Uluslararası basında çıkan haberlere göre, 2020'den beri Singapur, Japonya, Endonezya gibi ülkelerdeki bilimsel araştırmacılar bu teknolojiyi geliştirdiler. Profesör Yao Maosheng, Çinli araştırmacıların bu alanda sonuç elde eden ilk ekip olduğuna dikkat çekti.

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