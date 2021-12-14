10 dakikada hazır kakaolu irmik tatlısı

10 dakikanızı ayırarak yapılacak basit, fakat bir o kadar güzel tatlı tarifi.

Kakaolu irmikli tatlı tarifi

Malzemeler

1 Su bardağı irmik

1 Su bardağı şeker

3 yemek kaşığı kakao

1 lt süt

1 paket şekerli vanilin

İrmikli Tatlının Yapılışı

Sırası ile ilk olarak uygun bir tencerenin içerisine, 1 su bardağı irmik, 1 su bardağı şeker ve 3 yemek kaşığı kakaoyu alarak kuru malzemeleri çırpıcı yardımıyla karıştırılır. Daha sonra içerisine 1 litre soğuk sütü ekleyip, topak kalmayacak şekilde iyice karıştırılmalıdır. Son olarak ocağa alıp kaynadığı sürede karıştırılması önemlidir. Ardından kaynayan karışımı ocaktan alarak üzerine 1 paket şekerli vanilin ekleyip tekrar ocağa koyarken karıştırmaya devam edin. Muhallebinin rengi koyulaşıp ve kıvamı yoğunlaştıktan sonra ocaktan alabilirsiniz. Borcamınızın tabanını muhallebi eklenmeden önce, borcamın tabanını su ile ıslatın ve muhallebiyi borcama aktarıp ılınmasını beklemelisiniz. Buzdolabında 1 ile 2 saat dinlendirin. Buzdolabından çıkardıktan sonra, kenarlarından kalıplaşmış olup olmadığını kontrol etmelisiniz. Servis tabağına alıp, süsleyerek servis edebilirsiniz.A fiyet olsun