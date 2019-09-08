0553 313 94 23

10 bin TL’lik vurgun yapan hamile hırsızlar tutuklandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde içeride kimsenin olmadığını belirledikleri eve girerek 10 bin TL’lik ziynet eşyası çalan 2 hamile kadın tutuklandı.

08 Eylül 2019 Pazar 23:42
10 bin TL’lik vurgun yapan hamile hırsızlar tutuklandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde içeride kimsenin olmadığını belirledikleri eve girerek 10 bin TL’lik ziynet eşyası çalan 2 hamile kadın tutuklandı.



Olay, 15 Ağustos tarihinde Kocaeli’nin İzmit ilçesi Kuruçeşme Hapipköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir apartmana giren 2 kadın, kapıları tek tek çalarak boş olan evleri tespit etti. Apartmanda içerisinde kimsenin olmadığını tespit ettikleri bir evin kapısını açan kadınlar içeri girdi. Kadınlar girdikleri evden 10 bin TL’lik ziynet eşyası çaldı. Binada dolaşan kadınlardan şüphelenen apartman sakinleri durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, kadınlar çaldıkları ziynet eşyaları ile kayıplara karıştı. Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.



Gözaltına alınan şüphelilerin hamile oldukları ortaya çıktı


Ekipler tarafından yapılan teknik ve fiziki incelemelerde evi soyan şahısların S.M. (26) ve D.G. (22) olduğu tespit edildi. Yapılan çalışmalar neticesinde ekipler tarafından İstanbul Kadıköy’de düzenlenen operasyonda 2 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen kadınların soygun için Kocaeli’ye İstanbul Pendik’ten geldikleri belirlendi. İçeride kimsenin olmadığını tespit ettikleri evlerin kapılarını özel bir yöntemle açtıkları, evleri soydukları belirlenen 2 şüphelinin de 7 aylık hamile oldukları ortaya çıktı. Emniyette yapılan işlemlerinde hırsızlıktan çok sayıda suç kayıtları olduğu tespit edilen S.M. ve D.G., tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.



Adliyedeki işlemleri sonrasında hakim karşısına çıkartılan 2 şahsın da tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 23:42
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Pirpirim aşı nasıl yapılır? Pirpirim aşı tarifi
    1. Pirpirim aşı nasıl yapılır? Pirpirim..
    2. GÜNDEM ÖZETİ / 9 Eylül 2019
    3. İspanya'dan gol yağmuru!
    4. 200 metre ara ile iki ayrı kaza: 4..
    5. Yunanistan'a evinde büyük şok!
    6. Aspendos, Siegfried ile Odette'nin..
    7. Dikkat! THY'den kritik 'anket' uyarısı
    8. Kerkük'te bombalı saldırı: Ölü ve..
    9. Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası..
    10. Meteoroloji'den sağanak uyarısı!
    11. Hagi asist yaptı Romanya kazandı!
    12. Bakan Koca'dan "Filenin Sultanları"na..
    13. Voleybolda milli maçın ardından
    14. Bakan Ersoy'dan "Filenin Sultanları"na..
    15. Sudan'da yeni kabine yemin etti
    16. Adana’da yolcu minibüsü ile otomobil..
    17. 10 bin TL’lik vurgun yapan hamile..
    18. Libya'dan Hafter'in sözcüsünün..
    19. Otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı
    20. Tuzla’da merdiven boşluğuna düşen..
    21. EURO 2020 Elemeleri toplu sonuçlar
    22. Sudan'da sivil hükümet üyeleri yemin..
    23. Bakan Kasapoğlu'ndan milli..
    24. Devlet Bahçeli Yayladağı Aba Güreşleri..
    25. "Filistinli tutuklu Sayih'in ölümünden..
    26. Bakan Kurum'dan "Filenin Sultanları"na..
    27. Haklı fesih nedir? Haklı fesihle..
    28. Çelik "Filenin Sultanları"nı kutladı
    29. Fenerbahçe, Bursa'da kötü sınav verdi!
    30. Kerkük'te bombalı saldırı: 1 ölü, 7..
    Çıtır çıtır talaş böreği nasıl yapılır? Talaş böreği tarifi
    Çıtır çıtır talaş böreği nasıl yapılır? Talaş böreği tarifi
    Davutoğlu cephesinden flaş açıklama: Aklını AK Parti düşmanlığında sakatlamış bazı...
    Davutoğlu cephesinden flaş açıklama: Aklını AK Parti düşmanlığında sakatlamış bazı...
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    Şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu'na tepki: Hangi yüzle buraya geliyorsun?
    Şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu'na tepki: Hangi yüzle buraya geliyorsun?
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?

    Günün Karikatürü

    8 Eylül 2019
    Anaların feryadı Kandil’de yankılanıyor
    Anaların feryadı Kandil’de yankılanıyor
    Serdar Arseven'den 'Susamam' tişörtü uyarısı: Yeni ve çok daha büyük bir gezi mi?
    Serdar Arseven'den 'Susamam' tişörtü uyarısı: Yeni ve çok daha büyük bir gezi mi?