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10 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Kilis’te, jandarma ekipleri sınır köyünde 7 çuval içerisinde 10 bin 499 pokat kaçak sigara ele geçirdi.

12 Eylül 2019 Perşembe 13:30
10 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Kilis’te, jandarma ekipleri sınır köyünde 7 çuval içerisinde 10 bin 499 pokat kaçak sigara ele geçirdi.


Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Suriye sınırında bulunan Hisar köyündeismi açıklanmayan bir kişi ait 7 çuval içerisinde 10 bin 499 paket kaçak sigara ele geçirildi.Sigara kaçakçılığı ile ilgili soruşturmaKilis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülüyor.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 13:30
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