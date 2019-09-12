10 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
Kilis’te, jandarma ekipleri sınır köyünde 7 çuval içerisinde 10 bin 499 pokat kaçak sigara ele geçirdi.12 Eylül 2019 Perşembe 13:30
Kilis’te, jandarma ekipleri sınır köyünde 7 çuval içerisinde 10 bin 499 pokat kaçak sigara ele geçirdi.
Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Suriye sınırında bulunan Hisar köyündeismi açıklanmayan bir kişi ait 7 çuval içerisinde 10 bin 499 paket kaçak sigara ele geçirildi.Sigara kaçakçılığı ile ilgili soruşturmaKilis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülüyor.
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