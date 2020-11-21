  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi 10 bin euro kaç lira? | Euro ne kadar?
Ekonomi

10 bin euro kaç lira? | Euro ne kadar?

1 Euro kaç lira? Pek çok kişi güncel döviz fiyatlarını merak ediyor. Vatandaşlar ‘1 Euro ne kadar?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, 10 bin Euro ne kadar?

Yeniakit Publisher
2020-11-21 22:16:00 -
10 bin euro kaç lira? | Euro ne kadar?

Güncel döviz fiyatları | Euro ile yatırım yapanlar alış satış fiyatlarını merak ediyor. Pek çok kişi güncel euro fiyatını merak ediyor. Peki, 1 euro kaç TL?

10 bin euro kaç lira? | Euro ne kadar?

Güncel euro fiyatını yeniakit.com.tr adresinden öğrenebilirsiniz. Güncel rakamlara göre 1 euro 9,05 TL'ye denk geliyor. 10 bin euro ise 90.536,12 TL'ye karşılık geliyor.

Ekmeğe zam mı yapıldı? İstanbul güncel ekmek fiyatı
Ekmeğe zam mı yapıldı? İstanbul güncel ekmek fiyatı

Ekonomi

Ekmeğe zam mı yapıldı? İstanbul güncel ekmek fiyatı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ateistin kızı öykü lafı gediğine oturttu!
Gündem

Ateistin kızı öykü lafı gediğine oturttu! "İnancı olmayanlar vicdansızdır"

Babasının ateist olduğunu söyleyen oyuncu Öykü Gürman, "İnançsız birinin merhametli ve vicdanlı olabileceğine inanmıyorum" dedi...
Almanya’da muhalefet partilerinden küstah Türkiye talebi
Gündem

Almanya’da muhalefet partilerinden küstah Türkiye talebi

Almanya’da muhalefet partilerinden Yeşiller ve Sol Parti küstah bir şekilde Türkiye’ye silah ambargosu uygulanmasını istedi.
Karamaollaoğlu yine hizmetleri diline doladı: Yol yapmak israftır
Gündem

Karamaollaoğlu yine hizmetleri diline doladı: Yol yapmak israftır

Hükümetin Türkiye'ye yaptığı çalışmalardan dolayı sıkça eleştiri getiren Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, şimdi de köprü ve..
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay