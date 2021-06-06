10 bin dolar alan siyasetçi kim? Sedat Peker son video 10 bin dolar alan isim Sedat Peker 9 video

İçişleri Bakan Süleyman Soylu, 20 Mayıs'ta TRT Haber’de katıldığı canlı yayında organize suç örgütü lideri Sedat Peker’e yönelik “Keklemişler ben ne yapayım. Kim keklemiş ise hesabını ondan sorsun, ayda 10 bin dolar hangi siyasetçiye gönderiyorsa ondan sorsun” ifadelerini kullandı. Bakan Soylu’nun bu açıklamaları sonrası Sedat Peker’den 10 bin dolar alan siyasetçinin kim olduğu bir hayli merak edilir oldu. Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker, kime 10 bin dolar verdiğini bugün yayınlayacağı 9. videoda açıklayacağını söylemişti. Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker 10 bin doları

verdi milletvekili olmadığını söyledi. Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker, “Hiç bir milletvekiline 10 bin dolar göndermedimi” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yazı gönderdi.Habertürk TV, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop'un 'mafyadan 10 bin dolar alan siyasetçi' iddiasıyla ilgili olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yazı gönderdiğini aktardı. Canlı yayında aktarılana göre, bu yazıda şu ifadeler yer aldı: "Gazi Meclis'in bu tür iddialarla anılmaması ve vekillerin de zan altında kalmaması gerek. Hukuki sürecin başlatılabilmesi için tüm bilgi ve belgeler hem adli makamlara hem de Meclis Başkanlığı'na gönderilsin."