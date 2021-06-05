10 bin dolar alan siyasetçi belli oldu mu? Sedat Peker’den 10 bin dolar alan kimmiş?

İçişleri Bakanı Bakanı Süleyman Soylu’nun geçtiğimiz haftalarda katıldığı TRT Haber canlı yayınında “Sedat Peker’den ayda 10 bin dolar maaş alan siyasetçi var” açıklaması konuşulmaya devam ediyor. Bakan Süleyman Soylu ise gündeme getirdiği iddiada 10 bin dolar alan siyasetçinin ismini henüz açıklamadı. Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker, yarın yaylayacağı 9. videoda 10 bin doların kimin aldığını açıklayacağını söylemişti.

10 bin dolar alan siyasetçi belli oldu mu?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, 'mafyadan 10 bin dolar alan siyasetçi' iddiasıyla ilgili olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yazı gönderdi.Habertürk TV, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop'un 'mafyadan 10 bin dolar alan siyasetçi' iddiasıyla ilgili olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yazı gönderdiğini aktardı. Canlı yayında aktarılana göre, bu yazıda şu ifadeler yer aldı: "Gazi Meclis'in bu tür iddialarla anılmaması ve vekillerin de zan altında kalmaması gerek. Hukuki sürecin başlatılabilmesi için tüm bilgi ve belgeler hem adli makamlara hem de Meclis Başkanlığı'na gönderilsin."