10 bin çeşit kitap okurları bekliyor

10 bin çeşit kitabın kitapseverlerle buluştuğu “2. Esenler Kitap Günleri”nin açılışı Esenler’de gerçekleştirildi. Meydandaki Fuar alanında gerçekleştirilen kitap günlerinin açılış kurdelesini; Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ve Güvenlik Politikaları Uzmanı ve yazar Mete Yarar kesti. Açılışın ardından Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, fuardaki tüm standı gezdi. Başkan Göksu, “Bugün Esenler’de ikinci kitap fuarını açıyoruz. Geleneksel hale getirdik. Şu anda 140 ayrı yayınevinin katıldığı ve binlerce kitabın var olduğu bir fuardayız. 3 Kasım’a kadar devam edecek. Burada yazarlarla söyleşilerimiz, çocuk buluşmalarımız, okur buluşmalarımız olacak. Esenler 3 Kasım’a kadar çok büyük bir kültür heyecanını yaşayacak. Temel temamız ‘oku’ olacak. İnşallah bu fuar vasıtasıyla hep beraber okumayı yeniden hatırlayacağız. Okuyarak bir şehirde var olmanın nimetlerinden en güzel şekilde istifade etmiş olacağız” dedi. Esenler Dörtyol Meydanı; 40 yayınevi, 20 yazar ve 10 bin çeşit kitaba ve toplamda 1 milyon 200 bin kitaba ev sahipliği yapıyor.