10 bardak yeşil çaya bedel antioksidan

Taneleri ve suyu pek çok derdin devası olduğu gibi müthiş bir antioksidan. Hem de 10 bardak yeşil çaya ve 4 bardak kızılcık suyuna eşdeğer antioksidan..

Adeta tek başına bir ilaç, hatta antibiyotik olan nar, özellikle bağışıklık sistemini güçlendirerek pek çok hastalıktan koruyor.Yapılan araştırmalara göre narda, serbest radikallere karşı güçlü etkisi olan çeşitli vitamin, mineral, enzim ve antioksidanlar bulunuyor.

Kolesterol ve şekeri de dengeleyip kalp sağlığını koruyor.



Yapılan araştırmalarda nar suyunun cilt kanserine ve erkeklerde prostat kanserine karşı koruyucu etkisi görülmüş...



Narın en önemli özelliklerinden biri de genel damar sağlığını, özellikle de kalbi koruması.

Damar sertliğini tıkanıklıklarını geriletme özelliği bulunan nar, tansiyon düşürücü bir etki de yapıyor.

Nar suyunun sadece tanelerinden değil, tüm meyveden üretilmesi, bu içeceğin antioksidan etkisinin daha da artmasını sağlıyor. Zira bu önemli meyvenin acımsı deyip attığımız kabuğu alkaloit, tanen ve glikozitler içeriyor.



Onun için ishal kesici ve kurt düşürücü özelliğe sahip bulunuyor.

Nar kabuğunun ekstresi ise güçlü bir virüs ve mikrop öldürücü.. Ayrıca, cilt üzerinde enfeksiyon ve yara iyileştirici etki de gösteriyor.

Beslenmede yer almalı

Büyük küçük herkesin beslenmesinde mutlaka yer alması gerek. Çünkü...

● Dişeti iltihaplarını giderir.

● Yorgunluğu giderir.

● İdrar söktürücü etkisiyle toksin atımını sağlar.

● Bağırsak parazitlerinin düşmanıdır, iyi bakterilerin artmasını sağlar.

● İshali (diare) önler.

● Böbrek iltihaplarının giderilmesinde etkilidir.

● Boğaz ağrısına iyi gelir.

● Kan yapıcıdır.

● Düşük riskini azaltır.

Önemli not : Nar suyu tansiyon düşürdüğü için düşük tansiyonlu kişilerin tüketmesi sakıncalıdır.