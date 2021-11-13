10 Avrupa ülkesindeki vaka artışları endişelendiriyor: DSÖ’den o ülkelere koronavirüs uyarısı yapıldı

DSÖ Covid-19 uzmanı Maria van Kerkhove Cuma günü Cenevre'de yaptığı açıklamada, şu anda dolaşan virüsün Delta varyantının önceki varyantlardan çok daha bulaşıcı olduğuna dikkat çekti.

DSÖ sağlık acil durumları direktörü Mike Ryan, bazı ülkelerin zor durumda olduğunu ve "çok katı" önlemler alması gerektiğini söyledi.

DSÖ, her zamanki gibi belirli bir ülkenin adını vermedi veya herhangi bir belirli hükümetin eylemleri hakkında yorum yapmadı.

Belirtilen önlemler arasında yaygın maske kullanımı, mesafe, kapalı alanların iyi havalandırıldığından emin olmak, küçük alanlarda toplanmaktan kaçınmak ve mümkün olduğunca evden çalışmak yer alıyor.