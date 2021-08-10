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Korona Virüs 10 Ağustos korona virüs tablosu açıklandı mı? Bugün kaç kişi korona oldu?
Korona Virüs

10 Ağustos korona virüs tablosu açıklandı mı? Bugün kaç kişi korona oldu?

10 Ağustos Salı günü koronavirüs tablosu açıklandı. Sağlık Bakanlığı, 10 Ağustos koronavirüs tablosunda yeni gelişmeler olduğunu bildirdi. Koronavirüs vaka sayısı 20 binin üzerindeki seyrini aşarken, vatandaşlar 10 Ağustos korona vaka, test ve vefat sayısını merak ediyor. Peki, 10 Ağustos korona virüs tablosu açıklandı mı? Bugün kaç kişi korona oldu?

Yeniakit Publisher
2021-08-10 22:08:00 -
10 Ağustos korona virüs tablosu açıklandı mı? Bugün kaç kişi korona oldu?

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde koronavirüse dair güncel verileri yayınlıyor. Sağlık Bakanlığının her gün paylaştığı koronavirüs salgını tablosunda kaç vaka sayısı ve salgından dolayı kaç kişinin vefat ettiği merak konusu oluyor. İşte merak edilen 10 Ağustos Türkiye Koronavirüs tablosunun detayları...

10 Ağustos korona virüs tablosunda son durum ne?

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 264.647 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 597 kişinin testi pozitif çıktı, 124 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 14 bin 954 oldu.

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