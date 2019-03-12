0553 313 94 23

10-16 Mart Pulmoner Rehabilitasyon Haftası

Zonguldak İl Sağlık Müdürü Uzm.

12 Mart 2019 Salı 11:54
10-16 Mart Pulmoner Rehabilitasyon Haftası

Zonguldak İl Sağlık Müdürü Uzm.Dr. Ertuğrul Güner 10-16 Mart Pulmoner Rehabilitasyon haftası etkinlikleri kapsamında açıklamada bulundu.


Güner yaptığı açıklamada, “ T.C. Sağlık Bakanlığı, Türk Toraks Derneği ve GARD Türkiye (Kronik Havayolu Hastalıkları Önleme ve Kontrol Programı) kapsamında her yıl Pulmoner Rehabilitasyon Haftası etkinlikleri yapılmakta olup konuya ilişkin sağlık personelinin ve toplumumuzun bilgilendirilmeleri, farkındalıklarının artırılması ve güncel gelişmelerin paylaşılması amaçlanmaktadır. Günümüzde kronik solunum hastalıklarının tıbbi tedavisinin standart bir bileşeni olarak kabul edilen Pulmoner Rehabilitasyon, kronik solunum hastalarının fiziksel ve psikolojik durumlarını düzeltmeyi ve sağlığı iyileştirmeyi hedefleyen, hasta değerlendirmesini takiben bireysel olarak belirlenen egzersiz eğitimi, davranış değişikliği ve hasta eğitimi gibi yaklaşımları içeren kapsamlı uygulamalar bütünüdür. Süregen nefes darlığı, günlük yaşam aktivitelerinde kısıtlanma, yaşam kalitesinde azalma ve/veya egzersiz kapasitesinde kısıtlılığı olan tüm solunum hastalarına pulmoner rehabilitasyon uygulanabilmektedir. Pulmoner rehabilitasyon, her yaştaki solunum hastalarına rehabilitasyon ünitelerinin özelliklerine bağlı olarak hastanede, ayaktan ya da evde uygulanabilmektedir. Hastalığa bağlı gelişen nefes darlığı ve fonksiyonel yetersizliği ortadan kaldırması, Hastalığın ilerlemesini önlenme, Egzersiz toleransının artırılması, Sağlık durumunun iyileştirilmesi, Komplikasyonların önlenmesi ve tedavisi, Hastalık atak sayısının azaltılması ve atak şiddetinin hafifletilmesi, Sonuç olarak, kronik akciğer hastalığından dolayı nefes darlığı, çabuk yorulma ve güçsüzlük hissediyorsanız, günlük aktivitelerinizi yapmakta güçlük çekiyorsanız değerlendirme için Göğüs Hastalıkları Uzmanına başvurduktan sonra pulmoner rehabilitasyon programlarından yararlanmalısınız” ifadelerine yer verdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 11:54
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "CONAX Sultangazispor, başarıları ile örnek olmaya devam edecek"
    1. "CONAX Sultangazispor, başarıları ile..
    2. PKK'dan oy isteyen CHP'li için..
    3. Rus askeri kargo gemisi Çanakkale..
    4. Cevad Prekazi'den Şenol Güneş'e övgü
    5. Adıyaman'da "joker" operasyonu
    6. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    7. Eczacıbaşı VitrA, İtalya’ya gidiyor
    8. Katar'dan Gazze'ye 1,7 milyon..
    9. Ulus Hali’nde gıda denetimi
    10. Ankara'da hırsızlık şüphelisi yakalandı
    11. Türkiye 2018’de yüzde 2.6 büyüdü
    12. CHP Bartın Milletvekili Bankoğlu..
    13. 2019 istihdam teşvikleri bilgilendirme..
    14. Kırşehir’de el yazması kitap ele..
    15. DTO Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin:..
    16. VakıfBank, çeyrek finalin ilk maçında..
    17. 18. Mersin Uluslararası Müzik..
    18. "YÖK 100/2000 Projesi, bilim..
    19. Belçika'daki Yahudi Müzesi..
    20. Döviz kurları
    21. 2. Global Gastroekonomi Zirvesi
    22. Sudanlı muhalifler Avrupa'nın..
    23. İbrahim Öztek: "Ermeniler sahte..
    24. “Paraya Hayır” Zonguldak’ta..
    25. 8. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre..
    26. ABD'li emekli diplomat ve..
    27. GÜNCELLEME- Kırşehir'de kaybolan kadın..
    28. Bakan Fahrettin Koca: Bilkent’te..
    29. Başkentte 50 milyon liralık naylon..
    30. Arçelik’ten Türkiye’de bir "ilk ve tek"
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak

    Günün Karikatürü

    12 Mart 2019
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü
    ABD'ye net cevap: Türkiye'nin eli armut toplamaz!
    ABD'ye net cevap: Türkiye'nin eli armut toplamaz!