1 yılda ikiye katladı Mansur’dan Ankaralılara nefes aldırmak yok

Suya yaptığı zamlarla gündeme yerleşen CHP’li Mansur Yavaş, sosyal medya üzerinden tepki çekmeye devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti meclis üyesi Sinan Burhan, Mansur Yavaş’ın ipliğini pazara çıkardı.

Burhan yaptığı paylaşımda, “Türkiye’nin en pahalı suyunun Ankara’da içildiğini biliyormusunuz? Su insan hakkıdır diyen Sn Mansur Yavaş metreküpü 40’TL’ye Ankaralıya su içiriyor .Türkiye’nin hiçbir ilinde bu kadar zamlı fatura yoktur. Ankaralı vatandaş isyanda. Bıktık diyorlar.” İfadelerini kullandı.

Mansur Yavaş’a tepkiler çığ gibi

Sosyal medyada, CHP’li Mansur Yavaş için, ‘CHP belediyeciliği böyle yapılıyor, hizmet değil zam için çalışıyor’ yorumları yapıldı.

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