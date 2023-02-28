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Gündem 1 yılda ikiye katladı Mansur’dan Ankaralılara nefes aldırmak yok
Gündem

1 yılda ikiye katladı Mansur’dan Ankaralılara nefes aldırmak yok

Ankara’da vatandaşlara suyu 2 kuruş yapacağım diyen CHP’li Mansur Yavaş’ın vaatleri hayal olmaktan öteye gidemedi. Suya 1 yılda yüzde 100’e yakın zam yapan Mansur zam konusunda Ankaralılara nefes aldırmadı.

Yeniakit Publisher
2023-02-28 12:41:00 - 2023-02-28 13:03:55
1 yılda ikiye katladı Mansur’dan Ankaralılara nefes aldırmak yok

Suya yaptığı zamlarla gündeme yerleşen CHP’li Mansur Yavaş, sosyal medya üzerinden tepki çekmeye devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti meclis üyesi Sinan Burhan, Mansur Yavaş’ın ipliğini pazara çıkardı.

Burhan yaptığı paylaşımda, “Türkiye’nin en pahalı suyunun Ankara’da içildiğini biliyormusunuz? Su insan hakkıdır diyen Sn Mansur Yavaş metreküpü 40’TL’ye Ankaralıya su içiriyor .Türkiye’nin hiçbir ilinde bu kadar zamlı fatura yoktur. Ankaralı vatandaş isyanda. Bıktık diyorlar.” İfadelerini kullandı.

Mansur Yavaş’a tepkiler çığ gibi

Sosyal medyada, CHP’li Mansur Yavaş için, ‘CHP belediyeciliği böyle yapılıyor, hizmet değil zam için çalışıyor’ yorumları yapıldı.
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Sivaslı

ne yapsın suya zam yapmazsa onca heykeli nasıl dikecek CHPKK hiç düşündünüz mu
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