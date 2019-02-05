1 yılda 40 milyon ziyaretçi

Turizm başta olmak üzere ticaret, eğitim gibi birçok nedenle ülkemizi ziyaret edenlerin sayısında büyük artış yaşanmaya devam ediyor. Türkiye’ye kısa süreli ziyaret edip gidenlerin yanı sıra çalışma, eğitim ve aile birliği için uzun süreli hatta kalıcı olanların sayısı da gün geçtikçe artıyor.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü istatistiklerine göre Türkiye’ye 2018 yılında giriş yapanların sayısı geçmiş yıllara oranla artarak 40 milyona yaklaştı. Ülkemize gümrük kapılarından giriş yapanların ülkelere göre dağılımında birinci sırada 5 milyon 986 bin 184’le Rusya yer alıyor, diğer ülkeler sırasıyla Almanya, Bulgaristan, İngiltere, Gürcistan, İran, Ukrayna, Irak, Hollanda, Azerbaycan olarak devam ediyor. Türkiye’den çıkış yapanların sayısı da 39 milyon 315 bin 104 olarak kayıtlara geçti. Türkiye’ye giriş yapanların küçük bir bölümünün ise Türkiye’den çıkış yapmadığı gözlenirken, Türkiye’de uzun süreli kalanların sayısı 153 bin 388 oldu. Yıllara göre ülkemizde bulunan yabancıların sayısında da artış gözlendi. 2018 yılı sonu itibari ile yine Göç İdaresi verilerine göre ülkemizde ikamet izni ile bulunan yabancıların sayısı 856 bin 470 olarak kayıtlara geçti.

2018 yılında ikamet izni ile ülkemizde bulunan yabancıların ülkelerine göre dağılımında ilk sırayı 104 bin 444 kişiyle Iraklılar alıyor. İkamet izni ile Türkiye’de 99 bin 643 Suriyeli bulunurken, ikamet izni ile Türkiye’de yaşayan yabancılar, Irak, Suriye, Türkmenistan, Azerbaycan, İran, Afganistan, Rusya, Özbekistan, Mısır ve Kırgızistan olarak sıralanıyor. Türkiye’de ikamet izni alan yabancıların büyük bölümü kısa dönem ikamet izni alabilirken, 563 bin 093 yabancı uyruklu kısa dönem ikamet izni aldı.

Eğitim ve çalışmak için geliyorlar

Çalışma izni ile Türkiye’de bulunanların büyük çoğunluğu Suriyelilerden oluşuyor. 2018 yılı çalışma izni ile Türkiye’de bulunan yabancıların 16 bin 783’ü Suriyeli. Suriyelileri sırasıyla Gürcistan, Kırgızistan Türkmenistan, Ukrayna, Özbekistan, Nepal, Azerbaycan, Çin ve İran takip ediyor. Türkiye’de öğrenci ikamet izni ile bulunan yabancıların başında ise Azerbaycanlılar birinci sırada yer alıyor. 13 bin 287 Azerbaycanlı öğrenci ikamet izni ile Türkiye’de bulunuyor. Azerbaycan’ı sırasıyla, Türkmenistan, Afganistan, İran, Irak, Suriye, Somali, Ürdün, Yemen ve Pakistan takip ediyor.