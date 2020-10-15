  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel 1. Uluslararası Enerji, İnşaat ve Ziraat Mühendisliği Sempozyumu
Aktüel

1. Uluslararası Enerji, İnşaat ve Ziraat Mühendisliği Sempozyumu

Dijital ortamda gerçekleştirilen sempozyumda inşaat, enerji ve ziraat mühendisliği alanında çeşitli ülkelerden yapılan 230 başvuru arasından seçilen 170 bildiri katılımcılar tarafından sunulacak

Yeniakit Publisher
2020-10-15 13:58:35 -
1. Uluslararası Enerji, İnşaat ve Ziraat Mühendisliği Sempozyumu

KARABÜK (AA) - Karabük Üniversitesi (KBÜ) ile Özbekistan'dan Taşkent Sulama ve Ziraat Mühendisliği Enstitüsü ve Polonya'dan Krakow Teknoloji Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen 1. Uluslararası Enerji, İnşaat ve Ziraat Mühendisliği Sempozyumu online olarak başladı.

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te yapılması planlanan fakat yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle dijital ortamda gerçekleştirilen sempozyumda inşaat, enerji ve ziraat mühendisliği alanında çeşitli ülkelerden yapılan 230 başvuru arasından seçilen 170 bildiri katılımcılar tarafından sunulacak.

Sempozyuma katılanlar arasında organizasyonu düzenleyen ülkelerin yanı sıra 20'den fazla ülkeden bilim insanı bulunuyor.

Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar, sempozyumda yaptığı konuşmada, Karabük Üniversitesinin yüksek nitelikli çalışmalar yaparak Türkiye'ye ve insanlığa bir bütün olarak hizmet etmek için ilerlediğini söyledi.

Üniversitelerin eğitim kalitesi, araştırma, bilgi transferi ve uluslararası görünüm kriterlerine göre değerlendirildiği dünya üniversiteleri arasında Karabük Üniversitesinin Türkiye sıralamasında 10'uncu, devlet üniversiteleri arasında ise ilk 5'e girmeyi başardığını belirten Yaşar, şunları kaydetti:

"Karabük Üniversitesi dünyanın 90 farklı ülkesinden 9 bin uluslararası öğrenciye sahip. Üniversitemiz Bologna sürecinin gerekliliklerine uyumlu olacak şekilde lisans, yüksek lisans ve doktora programları sunmaktadır. Erasmus ve Mevlana değişim programları da dahil olmak üzere dünya çapında 310'dan fazla ikili anlaşmaya sahiptir."

Sempozyum sunumları iki gün online olarak devam edecek.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Resmen ilan edildi... Türkiye'den Karadeniz'de NOTAM kararı!
Gündem

Resmen ilan edildi... Türkiye'den Karadeniz'de NOTAM kararı!

Türkiye Karadeniz’de Sinop ve Ordu açıklarında füze atışları yapacağını belirterek Havacılara Bilgi Notu (NOTAM) ve denizciler için seyir Du..
Paşinyan duyurdu: Vahagn Asatryan öldürüldü
Dünya

Paşinyan duyurdu: Vahagn Asatryan öldürüldü

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ'da albay olarak görev yapan Vahagn Asatryan'ın öldürüldüğünü duyurdu.
Yunan tehdit etti, ABD ve Almanya destekledi! 'Hesaplanmış saldırı'
Gündem

Yunan tehdit etti, ABD ve Almanya destekledi! 'Hesaplanmış saldırı'

Oruç Reis gemisinin Navtex ilan edilerek tekrar göreve gitmesinin ardından Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias “Türkiye gemiyi çekene kadar ..
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay