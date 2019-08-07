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1 turistin öldüğü, 10 turistin yaralandığı kazanın sürücüsü tutuklandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde 10’u turist 11 kişinin yaralandığı, 1 turistin ise hayatını kaybettiği kazada,tedavisi tamamlandıktan sonra gözaltına alınan sürücü, sevk edildiği mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 16:17
1 turistin öldüğü, 10 turistin yaralandığı kazanın sürücüsü tutuklandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde 10’u turist 11 kişinin yaralandığı, 1 turistin ise hayatını kaybettiği kazada,tedavisi tamamlandıktan sonra gözaltına alınan sürücü, sevk edildiği mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kaza, önceki günAlanya’nın kırsalındaki Demirtaş Mahallesi Sapadere Kanyon yolunda meydana geldi. İlçeye seyir halinde olan Nazmi K. (26) idaresindeki 07 AGZ 794 plakalı turistleri taşıyan üstü açık minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan minibüs yaklaşık 20 metrelik şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ile Estonya uyruklu Nikita Shirokov (17), anne İrina Shirokov (46), baba Aleksandra Shirokov (46), Rus uyruklu Mikail Palashkov (47), Anna Sverhkova (32), Vera Polishova (16), Stanislav Sverchova (32), Hollanda uyruklu Franny Vandongen (45), Selinda Kerkhof, anne Tycho Kerkhof ve baba Rudy Johannes Kerkhof yaralandı. Aracın uçtuğunu gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, jandarmanın da yardımıyla sedyelere aldıkları yaraları ambulanslarla taşıyarak ilçedeki hastanelere götürdü. Durumu ağır olan Rudy Johannes Kerkhof, Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki yoğun bakım servisinde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamanı yitirdi. Özel bir hastanede tedaviye alınan İrina Shirokov’un hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, Anna Sverhkova ve eşi Stanislav Sverchova ise ilçedeki tedavilerinin ardından özel bir hastaneye sevk edildi. Diğer yaralıların ise tedavileri ise sürüyor.


Sürücü Nazmi K. ise hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Nazmi K. Sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 16:17
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