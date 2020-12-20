1 terörist teslim oldu! 4 PKK/YPG’li terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin daha komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlık huzur ve güven ortamını bozmak isteyen 4 bölücü teröristin hain emellerini gerçekleştiremeden kahraman komandolar tarafından yok edildiklerini açıkladı. İçişleri Bakanlığı ise ikna çalışmaları sonucu 1 PKK’lı teröristten daha terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu. Suriye’de faaliyet yürüttüğü belirlenen örgüt mensubu ile bu yıl içerisinde ikna yoluyla PKK/KCK’dan kaçarak Türkiye’ye teslim olanların sayısı 231’e yükseldi. İstanbul’da terör örgütü PKK ile bağlantısı tespit edilen 10 kişiye 7 ilçede operasyon düzenlendi. 5 şüpheli yakalandı, diğerleri aranıyor.