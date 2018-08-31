1 terör daha silah bırakarak teslim oldu
Şırnak'ta terör örgütü PKK üyesi olduğu öğrenilen 1 kadın terörist teslim oldu.31 Ağustos 2018 Cuma 14:15
Şırnak'ta terör örgütü YPG/PKK üyesi bir kadın teröristin teslim olması sağlandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünün aile destekli ikna çalışmaları sonucunda, kadın terörist, Silopi Habur Sınır Kapısı karakoluna teslim oldu.
Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu YPG adına faaliyet gösteren kadın teröristin, "Viyan" kod adlı B.O. olduğu ve örgüte 2011 yılında katıldığı öğrenildi.
Teröristin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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