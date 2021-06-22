1 Temmuz'da sokak kısıtlamaları kaldırılıyor: İşte alınan tüm kararlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüsle mücadele kapsamında 1 Temmuz’dan itibaren sokağa çıkma kısıtlamalarının tümüyle kaldırılacağını açıklayıp, “Müzikle ilgili kısıtlamayı saat 24.00’e çekiyoruz. Kusura bakmasınlar gece kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yoktur. Şehirlerarası seyahat kısıtlamasıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor. Kamuda normal mesaiye geçiliyor” dedi.

Erdoğan dün Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin ardından 1 Temmuz sonrası kararları şöyle açıkladı:

Turizme KDV desteğine devam

“Türkiye, sağlık hizmetlerinden gıda zincirinin devamlılığına kadar her alanda salgın döneminin dünyada parlayan yıldızı oldu. Hükümet olarak aldığımız tedbirlerden etkilenen her kesimin üzerindeki yükü teşvik paketleriyle azalttık. Kısıtlamaları üretim ve istihdam üzerinde olumsuz etki yapamayacak şekilde uyguladık. Uygun fiyatlı yem hammaddesi satışını temmuz ayında başlatıyoruz. Esnaflarımızı kısa çalışma ödeneğinden kira ve ciro desteğine kadar pek çok yöntemle destekledik. Turizm sektörüne verdiğimiz KDV desteğini bir ay daha uzatıyoruz."

"Haziran ayıyla birlikte aşılamayı hızlandırarak Türkiye’nin bu cendereden çıkması için ne gerekiyorsa yaptık, yapacağız. Bugün itibariyle yaptığımız aşı sayısı 43 milyon doza yaklaştı. Son bir haftada nüfusuna oranla dünyada en çok aşı yapan ülke konumundayız. Son olarak 30 yaşa kadar indirdiğimiz aşılama faaliyetlerini aynı hızla sürdüreceğiz."

Hedef 18 yaş üstünün tamamı

Hedefimiz birkaç hafta içinde aşılamayı 18 yaş üstündeki nüfusun tamamına açmaktır. Böylece Türkiye’nin salgın krizini en az sıkıntıyla ve ilk atlatan ülkelerden biri olmasını sağlamak istiyoruz. Virüsün yeni varyantları sebebiyle dünyadaki sıkıntılar bir müddet daha devam edecek olsa da Türkiye bu süreci başarıyla geride bırakacaktır. Geçtiğimiz ayın sonunda yaptığımız son kabine toplantısında haziranla birlikte başlayacak yeni dönemi paylaşmıştık. Bugünkü (dünkü) toplantımızda önümüzdeki dönemde uygulamaya geçireceğimiz hususların istişaresini yaptık.

HES uygulaması yaygınlaştırılacak

"Tamamı 1 Temmuz’da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamaların tümüyle kaldırıyoruz. Müzikle ilgili kısıtlamayı saat 24.00’e çekiyoruz. Kusura bakmasınlar gece kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yoktur."

Kamuda normal mesaiye geçiş

"Kamuda normal mesai düzenine geçiliyor. Kamu ve özel sektördeki iş ve işlemlerin tamamında Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı salgın yönetimi rehberlerine uyulması takip edilecektir."

"Şehirlerarası seyahat kısıtlamasıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor."

"HES kodu uygulaması yaygınlaştırılarak sürdürülecek."

Erdoğan konuşmasında aşı çağrısı da yaptı: “Güzel gelişmelerin devamı için milletçe tedbirlere uymamız gerekiyor. Sırası gelen herkesin aşı olması hayati öneme sahiptir. Vatandaşlarımdan aşı konusundaki manipülasyonlara itibar etmemelerini, bilim insanlarına kulak vermelerini istiyorum. Biz de aşı olarak bilim insanlarına olan güvenimizi gösterdik. Yerli aşıda birkaç ay içinde yaygın kullanıma geçebilecek seviyeye gelmeyi ümit ediyoruz. Temizlik, maske, mesafe kuralına uyarak bu musibetten üstesinden hep birlikte geleceğiz.”