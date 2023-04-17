1 Temmuz’da başlıyor! Esnalar için yeni dönem

Esnaf ve sanatkarların 1 Temmuz 2023 itibariyle e-fatura ve e-arşiv sistemine geçiş yapacağını belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Esnafın e-dönüşüm çözümlerine dair imzalanan protokol kapsamında esnaf ve sanatkârlarımız en uygun koşullarla ilgili uygulamalara geçiş yapabilecek ve kullanabilecektir. Esnafımız https://basvuru.esnaffatura.com adresinden esnaf fatura için başvuru yapabilir. Başvuruya istinaden, tarafına gelen maildeki kullanıcı adı ve şifre ile https://portal.esnaffatura.com adresinden giriş yaparak, gerekli aktivasyon işlemi gerçekleştirerek kullanıma başlayabilir” şeklinde konuştu.

“Kağıt fatura kesenlere özel usulsüzlük cezası verilecek”

Faturaların elektronik fatura yerine kâğıt fatura olarak kesilmesi durumunda özel usulsüzlük cezası kesileceğini söyleyen Palandöken, “Bilindiği üzere esnaf ve sanatkârların ilgili zorunluluklar kapsamında e-Dönüşüm uygulamalarını kullanmaları gerekmekte olup, fatura vermeyen ve almayanlara ve limitler çerçevesinde faturaların elektronik fatura yerine kâğıt fatura olarak kesilmesi durumunda özel usulsüzlük cezası kesilmektedir” şeklinde konuştu.

Zorunluluk kapsamında neler var?

E-arşiv fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, vergi mükellefi olmayan nihai tüketicilere yapılan satışlarda vergiler dahil toplam tutarın 5 Bin TL’yi, vergi mükelleflerine düzenlenenler için 4.400 TL’yi aşması halinde, faturaların kâğıt fatura yerine e-arşiv fatura olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

Brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı), 2022 ve müteakip hesap dönemleri için 3 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler, 1 Temmuz 2023'de e-fatura ve e-arşiv sistemine, 1 Ocak 2024 tarihinde e-defter uygulamasına geçiş yapmaları gerekmektedir.

e-Ticaret faaliyetinde bulunanlar; Gayrimenkul inşa, imal, alım, satım veya kiralama işlemlerini yapanlar ile bu işlemlere aracılık faaliyetinde bulunanlar; Motorlu taşıt, inşa, imal, alım, satım veya kiralama işlemlerini yapanlar ile bu işlemlere aracılık faaliyetinde bulunan mükelleflerden ; 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 Bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı olanlar, 1 Temmuz 2023'de e-fatura ve e-arşiv sistemine, 1 Ocak 2024 tarihinde e-defter uygulamasına geçiş yapmaları gerekmektedir

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