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Aktüel 1 Temmuz yaklaştıkça Mor Çatı’nın İstanbul Sözleşmesi acısı da depreşiyor
Aktüel

1 Temmuz yaklaştıkça Mor Çatı’nın İstanbul Sözleşmesi acısı da depreşiyor

Türkiye'nin çekildiği sözde kadına karşı şiddetin önlenmesini hedefleyen İstanbul Sözleşmesi 1 Temmuz'da geçerliliğini kaybedecek. Geçtiğimiz günlerde Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, 20 Mart’ta Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile aileyi yıkma eşiğine getiren İstanbul Sözleşmesi’den Türkiye’nin tek taraflı olarak çekilme kararını Danıştay’a taşımıştı. Davadan hala sonuç alamayan Mor Çatı, 1 Temmuz yaklaştıkça kadınları Cumhurbaşkanı kararına karşı “İstanbul Sözleşmesi bizim” diyerek örgütlemeyi hedefliyor.

Yeniakit Publisher
2021-06-28 19:43:00 -
1 Temmuz yaklaştıkça Mor Çatı’nın İstanbul Sözleşmesi acısı da depreşiyor

 yeniakit.com.tr  Ankara 

Danıştay’da dava açarak İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının iptalini talep eden ve hala sonuç alamayan Mor Çatı, 1 Temmuz yaklaştıkça acısı da artıyor.

Sözde kadını koruyan ancak aileyi yıkmayı hedefleyen ve sapkın LGBT’lilerin savunuculuğuna kadar ileri giden İstanbul Sözleşmesi’nin 20 Mart 2021 tarihinde Resmî Gazetede yayımlanan 3718 sayılı cumhurbaşkanı kararı sonucunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından sözleşmenin feshedilmesine karar verildi.

Türkiye'nin çekildiği sözde kadına karşı şiddetin önlenmesini hedefleyen İstanbul Sözleşmesi 1 Temmuz'da geçerliliğini kaybedecek. Geçtiğimiz günlerde Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, 20 Mart’ta Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile aileyi yıkma eşiğine getiren İstanbul Sözleşmesi’den Türkiye’nin tek taraflı olarak çekilme kararını Danıştay’a taşımıştı.

Davadan hala sonuç alamayan Mor Çatı, “İstanbul Sözleşmesi için Cumhurbaşkanlığı Danıştay'a ilk savunmayı verdi. Danıştay'dan ivedilikle yürütmeyi durdurma kararı vermesini bekliyoruz! #DanıştayYürütmeyiDurdur #İstanbulSözleşmesiBizim #Vazgeçmiyoruz” diyerek kadınları İstanbul Sözleşmesi kararına karşı sokağa dökmeyi hedefliyor.

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