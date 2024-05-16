1 tatlı kaşığı kabızlığı bitiriyor! En çok kullanılan o yöntemler belli oldu... Selülit görünümü nasıl azaltılır?

Sindirim işlemi kontrolümüz dışında gelişen ve olabildiğince de karışık bir süreçtir. Eğer sindirim sisteminizde herhangi bir problem olursa sağlığınız komple tehlikeye girebilir. Bu nedenle uzmanlar altı ayda bir vücudunuzu toksinlerden arındırmanız gerektiğini söylüyor. Bizler de bu süreci en verimli şekilde geçirmeniz için sizlerle bu tarifi paylaşıyoruz.

Haberimizde yer alan bitkisel kür hem kilo vermenizi sağlayacak, Selülit görünümü azaltacak hem de kabızlık sorununuz varsa yok edecek.

Kabızlık İçin 1. Tarif

Bu tarif istenmeyen yağları hızlı bir şekilde eritir ve kabızlığı giderir.

Malzemeler;

100 gram kuru erik

1 litre içme suyu

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Hazırlanışı;

Kuru erikleri yıkayıp bir tencereye alın üzerine 1 litre su ekleyip kaynamasını bekleyin 5 dakika kaynattıktan sonra ocaktan alıp soğumaya bırakın ve sonrasında süzüp bir sürahiye alın ve günde 1 bardak bu içecekten tüketin. İsterseniz süzdüğünüz posayı da yiyebilirsiniz. Kuru erikler özellikle lif açısından oldukça zengin ve antioksidan kaynağıdırlar. Bunun yanında kemik erimesini engelleyici etkileri görülmüştür. Sağlık açısından birçok faydası bulunan kuru erik diyet listelerinin en vazgeçilmez besinleri arasında yer alıyor.

Kabızlık İçin 2. Tarif

Vitamin ve mineral bakımından son derece zengin olan aleo vera suyu; kabızlıktan, düşen bağışıklık sistemine kadar birçok sağlık problemine iyi geliyor. Evinizde çok kolay bir şekilde hazırlayacağınız bu doğal çare için dikkat etmeniz gereken birkaç nokta var:

Kullanacağınız taze aleo vera jelini havayla temas ettirmeyin. Aksi taktirde çok hızlı bir şekilde oksitlenecektir. Bu da alacağınız faydayı sıfıra indirir. Aleo vera suyunu hazırlamadan önce kullanacağınız jeli hızlı bir şekilde işlemeniz gerekecek.

Nasıl Hazırlanır?

Bıçak yardımıyla yaprağın dış diken kısımlarını kesin. Sapı ayırın ve jeli çıkarın. İşlem sonrasında kullandığınız bıçağı hemen yıkamalısınız.

Çıkardığınız aloe vera jellerini blenderin içine atın, limon ya da portakal suyu ekleyin (mutlaka organik olmalı).

Ardından homojen bir sıvı elde edinceye kadar iyice karıştırın.

Elde ettiğiniz karışımı cam kaba aktarın. Buzdolabından yaklaşık 2 saat bekletin.

Nasıl Tüketilir?

Hazırladığınız karışımdan 2 yemek kaşığı alın ve bir bardak suyun içerisine ilave edin. İşte aleo vera suyunuz hazır. Günde bir bardak içebilirsiniz. Ancak bu karışımı bir haftadan fazla bekletmeyin. 3 gün içerisinde tüketmeniz daha sağlıklı olacaktır.

Hangi Tedavilerde Kullanılır?

Kabızlık :

Aç karnına bir bardak tüketmek kabızlık sorununa çare olacaktır. Barındırdığı laksatif etki kabızlık problemiyle savaşır ve hazmı kolaylaştırır.

Kabızlık İçin 3. Tarif

Bir başka kabızlık için uygulanacak tarif de şu şekildedir.

Malzemeler:

2 çorba kaşığı aloe vera jeli

1 limon

2 bardak su

Bal (isteğe bağlı)

Nasıl Hazırlanır?

Limonun suyunu sıkın ve bir kaba koyun.

Bir çorba kaşığı yardımıyla, aloe veradan 2 çorba kaşığı jel çıkarın.

Hazır olduktan sonra tüm malzemeleri karıştırın hepsi bu kadar.

Tadı beğenmezseniz, 1 tatlı kaşığı bal ile tatlandırabilirsiniz.

Nasıl Kullanılır?

Bu karışımı aç karnına tüketin ve 30 dakika sonra yemek yiyin. Artık bu tarifi biliyorsunuz, uygulamaya koyarak kabızlıktan kurtulun.

Aleo Vera Bitkisinin Diğer Faydaları :

Mide-Bağırsak Sorunları :

Bağırsak ve ülser sorununa karşı tedavi etkisi bulunur.

Bağışıklık sistemi :

Antioksidan açısından zengin olan aloe vera, bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde ( Cvitamini, çinko, beta karoten, selenyum) soğuk algınlığına karşı korur. Hastalıklara kalkan olur.

Diyabet :

Kandaki yükselen şeker seviyesini düşürür. Diyabet hastaları için güzel bir takviyedir, fakat denemeden önce mutlaka doktorunuzla görüşün. Onay aldıktan sonra gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

Zayıflama :

Bu bitkinin temizleyici özellikleri sayesinde aloe vera zayıflamada harika etkiler gösterir. Limon ile karıştırırsanız detoks edici özelliklerinin yanında arındırıcı özelliklerini de elde edeceksiniz. Bu nedenle aşağııdaki malzemelerle bir meyve suyu hazırlamanızı tavsiye ederiz:

1 orta boy aloe yaprağı, dikenleri alınıp parçalara ayrılmış şekilde

1 çorba kaşığı bal

1 limonun suyu

Tüm malzemeyi karıştırıp süzün. Sabah kalkar kalkmaz için. böylece kahvaltıya başlayana dek sindirmiş olursunuz. Daha etkili sonuçlar için sağlıklı beslenin ve hareket edin.

Selüliti İçin :

Aloe veranın dermatolojik olarak çok büyük faydaları olduğundan selülite karşı yaygın olarak kullanılır. Tek başına pek güçlü bir tedavi olmadığını belirtelim, elbette ki beraberinde spor yapmalı, düzenli olarak bacak masajı yaptırmalı ve dengeli beslenmelisiniz.